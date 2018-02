Morgan Kane-gründer Gunnar Ryan Wiik har inngått forlik med filmselskapet WR Entertainment om å stanse søksmål mot hverandre.

Opplysningene om forliket kom som en børsmelding på Oslo Børs tirsdag morgen, melder Dagens Næringsliv. En konsekvens av forliket Gunnar Ryan Wiik har inngått med WR Entertainment og dets sjef Tasmin Lucia-Khan er at er at de to partene stopper sine søksmål mot hverandre.

Wiik saksøkte Lucia-Kahn personlig og beskyldte henne for seksuell manipulasjon da han i fjor underskrev sin egen avskjedserklæring fra selskapet, skriver VG. På den andre siden er Wiik beskyldt for urettmessig personlig å ha beholdt 18 millioner aksjer i WR Entertainment. Disse aksjene skal han etter forliket levere vederlagsfritt tilbake til selskapet. I alt 200.000 dollar av et lån på 238.000 dollar fra moren til Gunnar Wiik, Sissel Wiik, er tilbakebetalt som følge av avtalen. Alle andre lån og avtaler partene imellom er nå avsluttet, og det er enighet om at alle sider dekker sine egne sakskostnader.

Saken om filmatiseringen av de klassiske Morgan Kane-bøkene skrevet av Kjell Hallbings alter ego, Louis Masterson, begynte etter Gunnar Ryan Wiik på slutten av 2000-tallet fikk filmrettighetene til bøkene.

I 2012 arbeidet Wiik med å få finansiering til den første filmen «The Legend Begins», og en rekke interessenter kom med på laget. Blant annet har en rekke norske finanskjendiser vist interesse for planene. Etter mye frem og tilbake ble det kunngjort i 2016 at Wiik selv skulle spille hovedrollen som Morgan Kane. Da ble også selskapet børsnotert med Tasmin Lucia-Kahn ansatt som direktør og styreleder i WR Entertainment.

Samme vår blir det annonsert at innspillingen av den første filmen skulle starte Mexico i løpet av kort tid, men i stedet oppsto det en rekke juridiske tvister mellom Gunnar Ryan Wiik og hans egen direktør og selskapet han hadde stiftet. Mens han selv mente å ha krav på 90 millioner kroner for hovedrollen, krevde selskapet ham for aksjer til en verdi av 30 millioner kroner. Oslo tingrett frøs i fjor Wiiks aksjer i WR Entertainment.