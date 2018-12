Julefilm, julekonserter og en gammel mann med hvitt skjegg – førjulstiden har mye å by på.

FILM: Livet er herlig, dere!

Hva: «It’s A Wonderful Life»

Hvor: Cinemateket USF

Når: Torsdag kl. 18, søndag kl. 17 og tirsdag kl. 20.

Hvorfor: Julen handler om tradisjoner, selvsagt, men alle er ikke like gode. Førjulsstress, for eksempel, tar livet av mer julestemning (og sikkert flere parforhold) enn noe annet. Innimellom panikkhandling, desperat gavejakt og de andre faste utfordringene på adventstidens hinderløype, kan det være lurt å rydde tid til å sitte noen timer i et mørkt rom og la desember seile sin egen sjø. Vil du være skikkelig grei med deg selv, kan du sette deg i det mørke rommet hvor de viser «It’s A Wonderful Life».

Det er vanskelig å si hva som gjør Frank Capras 61 år gamle mesterverk til nettopp, eh, et mesterverk. Kanskje er det den naive, troskyldige hovedpersonen George? Eller mannen som spiller ham, legendariske James Stewart? Kanskje er det den skamløse bruken av sentimentale virkemidler, fra engler til den avsluttende empatidugnaden? Eller kanskje selve tittelen sier alt man egentlig trenger å vite, men likevel fort glemmer: Det er et vidunderlig liv. Også midt i julemaset.

Erik Fossen

KONSERT: Tradisjonen holdes i hevd

Geir Martin Strande

Hva: BKKs årlige julekonserter

Hvor: Johanneskirken

Når: Fredag 14. og lørdag 15. desember. Begge dagene klokken 17.30 og 21.

Hvorfor: Julekonsertene i Johanneskirken fyller 21 år i år. Disse er blitt en tradisjon for mange bergensere - over 75.000 har stilt siden starten.

Ofte fronter «julete» artister som Sissel Kyrkjebø, Herborg Kråkevik, Vamp, Karoline Krüger, Bjørn Eidsvåg, prinsesse Märtja Louise, Silje Nergaard og Maria Mena disse konsertene.

I fjor var det en popprofil, med Silya, Lido, dePresno og Bergen Soul Children som solister, og Atle Halstensen som musikalsk leder.

I år skal Ingebjørg Bratland, Halie, Kjetil Møster & Mari Kvien Brunvoll, Piitsj og Andre Søfteland synge julen inn for nærmere 3500 bergensere.

Det er gratis inngang, gløggservering i køen og kollekt. Til nå er det samlet inn over fire millioner kroner til Bamsehiet, som er Kirkens bymisjons tilbud til barn mellom 0 og 12.

Frank Johnsen

KONSERT: Frode Grytten ringer juleambivalensen inn

Helge Skodvin

Hva: «Ring-a-ding-don-ding», desemberkonsert med Frode Grytten Beat Band

Hvor: Ole Bull Scene

Når: Søndag 16. desember, kl. 17 og 20.

Hvorfor: Er du av typen som ikke lar deg imponere av «Love Actually» og andre generiske tiltak for å trigge julestemningen? Da kan en konsert med Oddas store sønn, Frode Grytten være noe for deg. Frode Grytten Beat Band skal vise frem nytt matriale, denne gangen med julelåter. Frode Grytten Beat Band er kjent for å tolke og nytolke låter, hvor sangens musikk strømmer på i bakgrunnen av Gryttens velkjente stemme.

Teksten som Grytten fremfører er i en assosiasjon til den opprinnelige låten, hvor Grytten omskaper den til noe gjenkjennelig og tidvis humoristisk. Bandet består ellers av seks musikere: Pedro Carmona-Alvarez, Annlaug Børsheim, Ivar Thormodsæter, Anders Bitustøyl, Einar Sogstad og Michael Barnes, som leverer lun juleambivalens.

Sigrid Gausen

KONSERT: Rapveteran og gammel bodøfunk

JOEY COLOMBO

Hva: Joddski + Angelo Reira

Hvor: Victoria Cafe og Pub

Når: Lørdag 15. desember kl. 20.

Hvorfor: Jeg må innrømme at jeg ikke har klart å følge med på alt Joddski (Jørgen Nordeng) har bedrevet siden Tungtvann var på høyden for 15 års tid siden. Satset ikke han på dancehall og reggae som soloartist? Heldigvis har han beholdt hip hop i blodet, noe som virkelig ble tydelig med fjorårets bokutgivelse, «Full sirkel», hvor Nordeng gjenfortalte sjangerens norske historie gjennom egne erindringer og intervjuer med sine gamle amerikanske helter.

Bokprosjektet må ha gitt solid musikalsk inspirasjon, også – for de tre låtene Joddski så langt har sluppet fra sitt kommende album er noe av det friskeste og mest fengende jeg kan huske å ha hørt fra den kanten. Seige beats og forslitte gangster-floskler er byttet ut med deilige funkrytmer og tekster med både humor og følelser. På den kommende platen «Glasshuset» har nemlig Joddski samplet frimodig fra noen av hjembyen Bodøs musikalske høydepunkt. «Hedersmann» er basert på Ruus Bands «Hedersmainn» fra 1986, mens «Gutta Boys» lener seg tungt på dansebandet Cobras fantastiske «Gutta Boys’en» fra 1982. Gudfedrene Terje Nilsen og Halvdan Sivertsen dukker naturlig nok også opp på platen, mens på lørdagens konsert i Bergen får Joddski drahjelp av en stigende lokal stjerne, Angelo Reira.

Erik Fossen

FILM: Ur-naturmannen

Knut Strand

Hva: Dokumentarfilmen «Vildmarkens søn»

Hvor: Oseana kunst- og kultursenter, Os

Når: Søndag 16. desember kl. 19.

Hvorfor: Her er det vanskelig ikke å bli personlig. Jimmy Øvredal fra Os var min naturfaglærer på ungdomsskolen, og gjorde et uutslettelig inntrykk. Ikke bare fordi han var en klinkende klar og tydelig pedagog, og arrangerte straffekonkurranser på grusbanen i storfriminuttet. Men mest fordi han var etthundre prosent ekte naturbarn, sprengt ut av gneis og granitt fra fjellene øst i Os kommune.

Jimmyen har en relasjon til Moder Natur som er noe av det inderligste du kan forestille deg, med dialekt og språkbruk som stammer direkte fra den gang den første viking steg i land på Osøyro.

Det er Frode Fimland og Elisabeth Kleppe som har laget filmportrettet av Øvredal. Mye er fotografert i hans eget rike, i liene oppunder Svinningen-massivet. Der har han skapt sin helt egen skogs-scenografi, som hyllest til eldgamle urkrefter omkring oss.

Og her er poenget med Jimmy-historien: Han er blitt en gammel mann, men er trolig mer relevant enn noen gang. Akkurat nå foregår en diger dragkamp om norsk natur, om steinbrudd og deponi, om vindkraft og anleggsdrift i sårbare fjell. Derfor er kunnskapen og respekten for naturen Jimmyen målbærer, så verneverdig. Og derfor er denne filmen viktig.

Frode Bjerkestrand