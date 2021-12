Kunsthallen har aldri føltes større

Jeg har smilt, ledd, grått en skvett og kjent på sinne og frustrasjon.

«Minimalistisk er det motsatte av hva som foregår her.» Verk av danske Sidsel Meineche Hansen i Bergen Kunsthall.

Publisert Publisert Nå nettopp

Fakta Syms og Hansen, Bergen Kunsthall 12.11.21–19.01.2022 Martine Syms «She Mad: Season One». Videoinstallasjon og fotografi.

Sidsel Meineche Hansen «Inner Child». Virtual Reality-animasjon, tegning og skulptur. Les mer

Det skal godt gjøres å bruke de fire største rommene i Kunsthallen på en måte som forandrer hvordan byggets arkitektur oppleves. Men den enorme installasjonen til amerikanske Martine Syms gjør akkurat det.

Den lilla stedsspesifikke lettvegg liknende konstruksjonen i metall strekker seg i sikksakk gjennom alle rommene, og gjør den egentlig velkjente omgivelsen om til noe ukjent. Kunsthallen har aldri føltes større.

Installasjonen sprenger formatet. Den er så stor at det blir umulig å ta et vurderende steg tilbake for å se på helheten. Slik tvinges man som betrakter umiddelbart inn i en nærgående, og kanskje mer personlig modus.

Danske Sidsel Meineche Hansen presenterer både virtual reality-animasjon, tegning og skulptur på utstillingen.

Her er fem ulike videoer montert på konstruksjonen, som presenteres på ulike typer skjermer. Disse spilles av en om gangen, hele tiden i tilfeldig rekkefølge. Når en video stopper, starter altså neste, og man blir nødt å orientere etter hørselssansen for å finne ut av hvor man skal.

Virkelig et forfriskende grep. For som regel ber «den hvite kuben» meg om å legge fra meg alt annet enn synet mitt når jeg kommer på besøk.

Jeg står her altså inntullet i motstridende krefter. Det er stort, men nært. Det er visuelt, men ber meg om å lytte istedenfor å se. Installasjonen skaper et herlig forvirrende utgangspunkt for å møte innholdet i videoene. Teppet blir liksom dratt vekk under føttene mine, og jeg står på ustabil grunn.

Kanskje litt slik som karakteren Syms spiller i videoene. Jeg møter henne først i verket «Laughing Gas» fra 2016. På fire skjermer som tidvis viser fire ulike perspektiver og tidvis et samlet utsnitt, møter vi denne unge damen idet hun våkner til i tannlegestolen. Eller er det henne jeg møter?

Martine Syms’ videoinstallasjon gjorde inntrykk på BTs kunstanmelder.

For mens karakteren Martine manøvrerer seg gjennom en ganske håpløs samtale om operasjon og helseforsikring, og på latterlig vis kommer seg hjem med bussen, er det kanskje mest av alt undertonene i historien jeg stifter bekjentskap med.

Her portretteres lidelsen som finnes i de mange alminnelige hverdagene i USA, med mørke nyanser og smittsom humor. Jeg vet ikke om jeg har lov til å le, men gjør det likevel. Jeg er ekstremt underholdt.

Den neste filmen som spilles av er «Intro to Threat Modeling» i Sal 2. Her er karakteren Martine i animert form, og som utforsker sine egne svake punkter og indre negative tanker. Iført en genser med påskriften «To Hell With My Suffering», selvfølgelig.

Jeg går videre inn til Galleri 5, til danske Sissel Meineche Hansens verden. Tilsynelatende er utstillingen «Inner Child» ganske minimalistisk, men etter en tid i gamingstolen med VR-brillene på, skjønner jeg at ordet «minimalistisk» er det motsatte av hva som foregår her.

Sidsel Meineche Hansen har signert dette.

I den animerte virkeligheten sitter jeg sammen med to gråtende zombier og snakker rundt et bord. Jeg får ikke gjøre noe mer enn å observere, men det er mer enn nok.

De snakker om traum

Virtual Reality-animasjon, tegning og skulpturer om selvhjelp, og om hvilke utfordringer våre indre barn står overfor. «The losses you suffer cannot be undone. This is the healing challenge» sier de, og jeg røres til tårer.

Innenfor dørene til Bergen Kunsthall er det med andre ord nære og emosjonelle arbeider som presenteres for tiden. Verkene synes å invitere til refleksjon om kreftene som er i sving i vårt storsamfunn, og individets plass i det hele.

Jeg har smilt, ledd, grått en skvett og kjent på sinne og frustrasjon mens jeg har beveget meg gjennom de to utstillingene. Jeg vil takke kurator som legger til rette for at det kan gå an å komme hit for å kjenne etter.

Det synes å være spesielt god timing, nå som vi lever med mørke dager og står på starten av juletiden.

