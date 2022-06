DNS-tillitsvalgt om krisen: – Leit for omdømmet vårt

– Dette kan gi inntrykk av at vi er på sammenbruddets rand. Og sånn er det ikke.

Rune Kjelby er hovedtillitsvalgt og lystekniker på DNS.

I starten av mars sendte flere av de tillitsvalgte ved Den Nationale Scene en omfattende rapport til ledelsen ved teateret.

Overskriften var «Utfordringer ved HR-avdelingen og arbeidsmiljøet på DNS», og ord som mobbing, trakassering og hersketeknikker gikk igjen.

De tillitsvalgte mente de hadde tatt opp bekymringer med ledelse, HR-sjef og styret uten at det hadde skjedd noen forbedring.

Også tidligere kommunikasjonsansvarlig ved DNS, Ole Friele, skrev en bekymringsmelding til teatersjef Stefan Larsson, da han sluttet på teateret etter mange år.

«Jeg og mange andre tidligere kolleger har gjennom mange år opplevd trakasserende oppførsel fra ledere. Det er verre enn det noen gang har vært på DNS», skrev Friele.

– Et sted hvor folk bryr seg om hverandre

De tillitsvalgte har ikke ønsket å kommentere innholdet i rapporten.

Nå tar tillitsvalgt for Rune Kjelby, hovedtillitsvalgt og lystekniker på DNS, bladet fra munnen. Han vil snakke om hvordan de tillitsvalgte jobber for å få løst de mangeårige problemene én gang for alle.

– På verkstedene, og på og rundt scenen, er DNS et sted hvor kollegaene bryr seg om hverandre, og vi leverer sammen teateropplevelser av høy kvalitet. Det er et bra arbeidsmiljø å være i. Og så har vi noen utfordringer som vi har sendt en rapport om, som behandles internt, sier han.

Hovedtillitsvalgt Rune Kjelby snakker om hvordan de ansatte jobber for å få løst problemene med arbeidsmiljøet på DNS.

Ifølge Kjelby tok ledelsen dem på alvor med én gang.

– Da tenker jeg på daglig ledelse, ved teatersjefen og styret. De ønsker også å se at vi får orden på dette. De er på ballen og følger det tett, sier han.

De tillitsvalgte og ledelsen har hatt flere møter siden rapporten ble levert i mars.

Arbeidstilsynet har gitt dem råd om prosessen, og det er hentet inn kompetanse fra Arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjenesten.

– For å få prosessen videre, trenger vi å øke kompetansen på arbeidslivets spilleregler. Her henter vi inn ekstern kompetanse på området, det handler om å få prosessen til å bli best mulig. Resultatet skal bli gode rutiner for medvirkning og avviksbehandling.

Fikk ny sjef denne uken

Torsdag ble det klart at den nye teatersjefen ved DNS heter Solrun Toft Iversen. Hun er i dag teatersjef ved Det Vestnorske Teateret, og starter i jobben neste sommer.

Da hun møtte de ansatte, fikk hun både blomster og trampeklapp.

Kjelby sier de ansatte er fornøyde med valget av Iversen, og roser styret for arbeidet de har gjort.

Han håper saken om arbeidsmiljøet er ferdig før Iversen er på plass. Den nye sjefen sa til BT onsdag at hun vil lytte til de ansatte.

– Jeg er selvsagt klar over den prosessen som foregår nå. Foreløpig har jeg fått betryggende tilbakemeldinger. Og jeg har tillit til ryddeprosessen. Men det blir feil å ikke forholde meg til det som har skjedd og skjer. Jeg er ikke naiv. Derfor var det viktig for meg høre fra de ansatte hva de tenker, sa Iversen.

Solrun Toft Iversen, ny DNS-sjef, fikk blomster av de ansatte.

Frykter for rekrutteringen

Flere av de ansatte har overfor Kjelby uttrykt forståelse for at sakene kommer ut i mediene.

– Men det er selvsagt ubehagelig. De fleste har det bra på jobb, og føler vi får til mye. Det er gode fagfolk som lager bra teater.

– Dette kan jo gi et inntrykk av at vi er på sammenbruddets rand. Og sånn er det ikke, sier han videre.

Kjelby er også bekymret for hva den siste tidens saker vil si for rekruttering til DNS.

– Jeg synes det er leit for omdømmet vårt. Med tanke på kommende rekrutteringer. Vi vil jo ha de beste, og de kan jo bli skremt av dette. Det er i så fall leit.

Har ikke hatt arbeidsmiljøundersøkelse siden 2018

To konkrete tiltak som allerede er iverksatt, er medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøundersøkelse.

Sist gang sistnevnte ble gjennomført, var i 2018, forteller Kjelby.

– Etter det har det ikke skjedd noe før nå.

– Har dere tatt dette opp og krevd at arbeidsmiljøet ble undersøkt?

– Vi har gitt klare råd om å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse, for å kartlegge arbeidsmiljøtilstanden.

– Vi har linjesjefer på avdelingene, men forholder oss også til mange gjestende kunstnere. Sånn sett har du mange forskjellige sjefer innimellom. Det er vanskelig å finne en undersøkelse som dekker det.

Rune Kjelby forteller at sist gang DNS hadde medarbeiderundersøkelse var i 2018.

– Har tillit til det arbeidet styret gjør nå

– Hva tenker du om styrets behandling av rapporten?

– Etter at den ble presentert for styret, opplevde vi at de tar det alvorlig og stiller ressurser til disposisjon og ønsker at tiltak blir satt i verk. Og at de ønsker å bli informert underveis, også fra oss som er tillitsvalgte.

– Har dere tillit til styret?

– Ja, og vi har tillit til det arbeidet styret gjør nå.

