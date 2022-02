Det begynte som et pandemiprosjekt. Nå viderefører festivalen sin litterære jordomseiling.

Tolv litteraturhus og festivaler fra hele verden deltar på Bergen Internasjonale Litteraturfestival sin livesending lørdag.

Fra Bergen til Botswana, fra Shanghai til Toronto. Lørdag drar Bergen internasjonale litteraturfestival i gang en seks timer lang maratonsending med deltakere fra hele verden. Den litterære reisen starter kl. 14.00 med en introduksjon her i Bergen. Første by ut er australske Perth, og sendingen ender i San Francisco kl. 20.00 samme kveld.

Hjørdis Losnedahl, som er daglig leder for Bergen Internasjonale Litteraturfestival, beskriver Literature Live Around the World (LLAW) som et fredsprosjekt.