Visst går det an å danse til saksofon og tuba

Fredagens mest vellykkede konsert.

Theon Cross må være en av Europas beste og mest oppfinnsomme på tuba, mener BTs anmelder.

Tuba, saksofon og trommer. Det kunne vært besetningen til en miniutgave av et musikkorps, men den engelske kvartetten Sons Of Kemet klarte faktisk å få en fullsatt sal i Røkeriet til å danse som om de befant seg på en klubbkveld på et av byens diskoteker.

Annerledes på alle måter og nyskapende på sitt vis. En herlig og uimotståelig blanding av jazz, ska, blues, drum and bass og alt mellom. Virtuost og fengende. Og ikke kjedelig et eneste sekund.

Bandleder Shabaka Hutchings energiske og melodiøse saksofonspill sørget for at det aldri var et eneste dødpunkt i løpet av den halvannen time lange konserten. Theon Cross må være en av Europas beste og mest oppfinnsomme på tuba med soli du aldri hadde trodd gikk an å fremføre på dette instrumentet. Virkelig imponerende.

Eddie Hick og Tom Skinner - samspilte bak trommene.

Nå hjalp det også selvfølgelig å ha to solide og samspilte musikere bak trommene i form av Eddie Hick og Tom Skinner. Sistnevnte spiller forresten også med Smile, den nye trioen til Radioheads Thom Yorke. De to trommisene klarte faktisk også å holde på publikums oppmerksomhet ved de par anledningene de overtok scenen alene. Ingen liten prestasjon når trommesoli ofte tradisjonelt er ensbetydende med toalettpause.

For det meste gikk det i et energisk og til tider nesten halsbrekkende tempo. Men Shabaka Hutchins viste fikk vist at han også behersket trefløyte når bandet roet ned ved et par anledninger. Utvilsomt den mest gjennomførte og vellykkede konserten under fredagens Nattjazz.



