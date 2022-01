«Tindersvindleren» er engasjerende, men ukritisk

Netflix-dokumentaren om tindersvindleren er spennende. Men om Tinder har blitt kontaktet eller har gjort noe for å utestenge Leviev, blir det ikke sagt noe om.

BTs anmelder synes dokumentaren om Tindersvindleren fenger, men stiller for få kritiske spørsmål.

Hanne Marie Nord Filmanmelder

Fakta «Tindersvindleren» Dokumentar Regi: Felicity Morris Medvirkende: Cecilie Schrøder Fjellhøy, Pernilla Sjøholm, Ayleen Charlotte, Natalie Remøe Hansen, Kristoffer Kumar, Erlend Ofte Arntsen. Tilgjengelig på Netflix fra 2. februar. Les mer

Saken VG i 2019 skrev om tindersvindleren Simon Leviev vekket stor oppsikt i inn- og utland, og ble avisens mest leste sak i historien. Leviev brukte datingappen Tinder for å finne kvinner å forføre, for så å svindle dem for store pengesummer.

Regissør Felicity Morris har laget en engasjerende dokumentar om den oppsiktsvekkende historien, men som med fordel kunne stilt flere kritiske spørsmål til systemene som lar slike som Leviev slippe unna.

Leviev brukte Tinder for å finne kvinner å forføre, blant annet med dyre middager og turer i privatfly, for så å svindle dem for store pengesummer.

Norske Cecilie bor i London da hun matcher med Simon Leviev på Tinder. Han forteller at han er sønn av «diamantkongen» Lev Leviev, og selv er CEO av LLD Diamonds. Cecilie blir oppslukt i hans travle liv med luksushotell, privatfly, og sporadiske storbyturer for å møtes, og faller fort for Simon. Hun forklarer at det hele føltes som en film, et Disney-eventyr – inntil han svindlet henne for flere hundre tusen kroner.

Dokumentaren drives av tre kvinners fortelling om hvordan de ble rundlurt av Leviev. Cecilie, svenske Pernilla Sjøholm og Ayleen Charlotte fra Nederland, som ikke har fortalt sin historie før. Alle deler ekte talemeldinger og videoer de mottok av Leviev. Disse maler et bilde av en dyktig og rutinert bedrager, og gjør det lett å skjønne hvordan kvinnene kunne la seg lure.

Norske Cecilie gjenforteller historien om da hun ble svindlet av Simon Leviev fra Tinder.

Det er godt at alle tre er engasjerende fortellere, for utenom deres intervjuer lener dokumentaren seg i hovedsak på grafikk som repliserer deres kommunikasjon med Leviev over Whatsapp, og illustrasjonsbilder av ulike storbyer. Mange videoer tatt opp i høykant på mobilkameraer, både av Leviev og kvinnene, brukes, og ser ikke alltid like bra ut på større skjerm. Whatsapp-grafikken blir også litt ensformig i lengden.

Etter hvert intervjues også VG-journalistene, som forteller om hvordan de jobbet for å finne Leviev. Men det mest spennende, i alle fall for de som kjenner historien fra før, er intervjuet med Charlotte, og det som kommer frem om Levievs liv etter at VG-saken kom i 2019.

Svenske Pernilla Sjøholm var en nær venn av Simon Leviev, og ble også lurt til å gi ham store pengesummer.

Nettopp fordi dokumentaren for det meste baserer seg på informasjon VG alt har avdekket, savner jeg flere kritiske spørsmål. Ikke til kvinnene, men til hvordan det er mulig at Leviev fremdeles er en fri mann – både i verden og på Tinder.

Det spekuleres i at det nok er mange ofre for Levievs svindel verden over, men om Tinder har blitt kontaktet eller har gjort noe for å utestenge Leviev, blir det for eksempel ikke sagt noe om. Forhåpentligvis lykkes Netflix-dokumentaren med å rette nok oppmerksomhet mot svindleren til at det blir atskillig vanskeligere å utnytte fremtidige matcher.