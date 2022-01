«Hannibal»-skuespiller død i skiulykke

Den franske skuespilleren Gaspard Ulliel (37), som blant annet har spilt den unge Hannibal Lecter og Yves Saint Laurent, er død etter en skiulykke.

NTB

Ulliel var involvert i en skiulykke i de franske Alpene tirsdag der han kolliderte med en annen skiløper. Onsdag opplyser familien at skuespilleren var død av skadene han hadde pådratt seg.

Ulliel beskrives som en av største franske skuespillerne i sin generasjon. For det internasjonale publikummet var han trolig mest kjent for rollen som den unge Hannibal Lecter i filmen «Hannibal Rising» fra 2007, og for sitt portrett av moteskaperen Yves Saint Laurent i filmen «Saint Laurent» fra 2014.

Han hadde også en ledende rolle i den nye Marvel-serien «Moon Knight» som kommer på Disney+ i mars.