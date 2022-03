– Dans og kunst har vært like mye til stede i livet mitt som politikk

Moren er FHI-direktør og onkelen påtroppende sentralbanksjef. Selv valgte Mathias Aas Stoltenberg dansen.

Da Carte Blanche fremførte forestillingen «But Then, We'll Disappear (I'd Prefer not to)» under fjorårets Festspill, satt Mathias Aas Stoltenbergs foreldre på første rad.

– Vaksinedamen sitter på første rad! brøt en av hans kolleger ut da danserne samlet seg bak scenen etter forestillingen.