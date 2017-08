- Jeg har innbilt meg i 70 år at jeg har rytme, sier den tidligere bergensordføreren.

Politiker Trude Drevland (70) er sesongens eldste deltaker, og den tidligere bergensordføreren gleder seg til utfordringen, ifølge TV 2.

– Jeg har sagt at jeg bare skal gjøre det som er gøy nå, og det å få lære å danse, det er det ultimate. Så får vi se hvor lurt dette var. Jeg har innbilt meg i 70 år at jeg har rytme, men det kan jo hende at jeg får også dette motbevist, sier hun.

Drevland var siktet for grov korrupsjon, men siktelsen mot henne ble henlagt før jul i 2016.

Nå blir altså den tidligere bergensordføreren å finne på parketten. I alt 12 kjendiser skal delta i den 13. sesongen det populære programmet "Skal vi danse".

– Vi er veldig stolte av årets "Skal vi danse"-cast. Dette er markante personligheter som folk flest kjenner fra før, og kommer til å bli enda bedre kjent med gjennom deres utfordringer på og utenfor parketten i høst, sier Jarle Nakken i TV 2 i en pressemelding.

Dette er årets "Skal vi danse"-kjendiser.

Cengiz Al – Skuespiller (SKAM)

Hedda Kise – Programleder

Helene Olafsen – Snowboarder

Erlend Elias – Stylist

Tommy Steine – Komiker

Trude Drevland – Politiker

Anna Rasmussen – Blogger

Grunde Myhrer – Realitystjerne (Paradise Hotel)

Ida Gran-Jansen – Kjendisbaker

Geri Schau – Radiostjerne

Erik Follestad – Iskrigerne

Jorun Stiansen – Idol-vinner

Premieren vises på TV lørdag 2. september.