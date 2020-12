O jul med din spill-glede

Dette er julen da vi kommer til å runde Netflix. Men før brakkesyken tar deg fullstendig: Her er brettspillene som kan lyse opp julen 2020.

Brettspill er sosialt og underholdende – ikke minst i julen. Her er to par som feirer jul i lag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Landets kanskje største brettspillentusiast, Remo Rehder, som også er grunnleggeren av den uavhengige forbrukeropplysningssiden BrettSpillGuiden, er klar på at det finnes et rikt utvalg spill som egner seg ypperlig som juleunderholdning.

Og i landets bokbutikker bekreftes trenden: Folk er innom og kjøper analog moro som puslespill, kortspill og tradisjonelle brettspill – som aldri før. Koronakrisen har ført til at vi må være mer kreative i eget hjem, og dermed er de gode gamle brettspillene gode å ty til.

– Hovedgrunnen til at brettspillene holder seg så godt, er vel at det er en unik sosial aktivitet som både skaper konkurranse, glede og moro. Og hvor alle deltakerne er opptatt av det samme, samtidig. I tillegg så er det jo enorm variasjon i typer spill, jeg tør påstå at det finnes et spill for absolutt alle. Selv for dem som «ikke liker spill», finnes det nok et eller annet spill som vil trigge dem, bare de blir introdusert for det på den rette måten, mener Remo Rehder.

Remo Rehder rigger seg for julen med et utvalg spill, her med konen Kathrine Goborg Rehder. Foto: Hans Henrik Furøy

Pur familiehygge

Hvilke spill som er spesielt i bruk i julen, tør ikke spillentusiasten mene så altfor mye om. Her er det like mange tradisjoner som det er hjem, mener han.

– Men det vi vet, er at veldig mange spiller spill i julen, enten som en ren familiehygge, eller også som underholdning til selskapene. Alle spillene som man fikk på julaften må jo spilles. Så en kan vel tenke seg at det spilles spill i alle kategorier gjennom julen, men selskapsspill er nok kategorien det er størst fokus på.

– Samtidig vet jeg at det i flere områder av landet er lange tradisjoner for å spille «Gnav» i julen, noe jeg selv også gjør i tre juleselskaper, fortsetter Rehder.

Han sier en viktig faktor med spillene er at det er noe vi kan samles om å gjøre – i motsetning til de fleste skjermbaserte underholdningene.

– Det er vel ikke så mange TV-serier som hele familien syns er interessant? Og konsollspill er vel noe en primært gjør alene, eller med få andre. Men uavhengig av det, så er det godt å kunne gjøre noe som ikke styres tidsmessig av andre, og hvor det er rom for en god samtale, eller en god latter, om det oppstår.

Brettspill er sosialt og underholdende – ikke minst i julen. Her spiller to barn brettspill. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Senker pulsen

Remo Rehder har to spilltradisjoner i julen, den ene er «Gnav» og den andre er å «plage» familien med det nyeste på selskapsspillfronten – ettersom han, som han sier, må misjonere litt.

På spørsmål om hva folk som må feire julen alene kan gjøre på spillmorosiden, svarer han:

– Brettspill er så populært at det i dag lages online versjoner/apper av nesten alle spillene, i hvert fall de som oppnår en viss suksess. Det er sågar sånn at de ivrigste blant oss kan teste ut prototyper online. Flere forlag har egne nettsteder for sine titler, og det finnes nettsteder som BoardGameArena, Tabletopia og Boardgamesimulator, for å nevne noen. Der vil du møte likesinnede fra hele verden, og et enormt utvalg spill, primært på engelsk, vel å merke.

Rehder opplyser også at veldig mange spill kan spilles i «solo mode», med noen få endringer i reglene, som enten er vedlagt eller kan finnes på nettet.

– Ellers er det jo en del spill som er ment å spilles alene også, selv om veldig mange av dem ofte tenderer mot pusleoppgaver. For meg er det å sette seg ned med et lite brett og noen få brikker, og løse diverse oppgaver, god hjernetrim, det er noe jeg ofte gjør for å senke pulsen eller rett og slett bare kose meg. Utgiveren «Smart games» vil jeg på det varmeste anbefale i så måte.

Her er Remo Rehders anbefalinger for julen 2020:

1 Spill for de minste (2-5 år): Foto: Boardgamer «Lillestorm» er en serie spill utviklet i Danmark, med det formål å snakke med barna om dagligdagse hendelser og følelser for derigjennom utvikle deres evner til å uttrykke seg. Så det krever litt av de voksne som skal spille det med barna, men det gir en flott anledning til å komme nærmere barna og forstå dem bedre.

2 Spill for 4–6 åringen: Foto: WOW Brettspill «Puppy pluss» er et spill hvor en lærer grunnleggende matte, i første rekke formen på tall, og så deres innbyrdes rekkefølge og mengde, og til slutt litt addisjon. Dette gjøres ved hjelp av vektede tall og små søte valper som skal balanseres på en gammeldags vekt. Veldig snedig og godt læremiddel, forkledd som et spill.

3 Spill for tidlig barneskole: Foto: Blue Orange Games «Dragomino» er barneversjonen av det svært gode Kingdomino, hvor en bygger ut sitt område med todelte brikker (dominoer) med forskjellige terreng. Og der man utvikler terreng av samme type finner man drageegg, hvor noen er tomme og andre har en drage. Spilleren med flest drager ved spillets slutt vinner. Enkelt konsept, kort spilletid og flott innhold gjør spillet til en vinner. Og da spesielt siden det lærer barn om en viktig sak; sannsynlighetsberegning.

4 Spill for barn imellom (7-12 år): previous







fullscreen next 1 av 3 Giochi Preziosi (AMO-toys) «Goal!» kan anbefales til de fotballgale. Et artig kortspill hvor en skal prøve å score mål på de andre spillerne, mens en samtidig må forsvare sitt eget. Enkelt spillkonsept, men interessant nok til at det fenger mange. «Twit it!» er et veldig godt alternativ for de aller fleste. Et kortspill hvor gjenkjennelses- og reaksjonsevnene stilles på prøve. Her må en nemlig gjenkjenne mønstre på kort, og på den måten prøve å sikre seg fem like sett med kort. «Pool party» er et fornøyelig lite spill om å dytte brikker ut i et badebasseng, og være den eneste gjenværende på bassengkanten ved spillets slutt. Hver spiller har en farge som er hemmelig for resten, og i din tur kaster du terningen og flytter en valgfri brikke rundt bassenget og dytter uti en brikke om du havner på samme sted. Den brikken (og spiller med samme farge) er ute av spillet. Godt taktisk spill.

5 Spill for tenåringen: Foto: Ravensburger «Minecraft» er et nettspill veldig mange av dagens unge har brukt mye tid på, og da kanskje spesielt guttene. Ravensburger har laget et gjenkjennbart brettspill av spillet, som gir noe av den samme byggegleden. Det er også flere utvidelser på trappene, så dette kan nok fort vise seg å bli en av de store suksessene i denne aldersgruppen de nærmeste årene.

6 Gaver mellom tenåringene: Foto: Tranjus Games (AMO-toys) «Virus» er virkelig artig og tidsriktig (selv om det ble lansert flere år før dagens epidemi), hvor en skal prøve å skape en virusfri kropp av fem deler først. De andre vil prøve å infisere dine kroppsdeler, så det er viktig med et aktivt immunforsvar.

7 Vert/vertinnegaver: previous







fullscreen next 1 av 3 M.I.G. «0-100» er et annerledes spørrespill hvor alle svarene er mellom 1-100, og målet er å komme tettest på, for derigjennom få færrest mulig poeng. Superenkelt – og kort spilletid gjør at det kan gis og spilles samme kveld. Og det vil garantert skape en munter konkurranse, hvor alle kan kose seg. «Hanabi» er et uvanlig og svært godt kortspill, hvor man sammen skal prøve å skape de flotteste fyrverkeriene. Det unike med spillet er at man spiller uten å se sine egne kort, men til gjengjeld alle de andres, og må gi hint om hvilke kort de må spille. Så dette er et spill for de litt mer seriøse, som eksempelvis er glade i tradisjonelle kortspill som «Amerikaner» og «Spardame», men er klare for nye utfordringer. «Hi-Lo» er et nytt norskutviklet kortspill med en ganske original spilldynamikk, hvor målet er å sitte igjen med færrest mulig poeng, og den som først når 99 har tapt. Spillet er basert på at hver spiller har et 3x3 rutenett med kort foran seg med bildesiden ned, og disse må snus opp eller byttes bort, og når du klarer å danne sett kan de fjernes fra rutenettet. Annerledes, artig og vanedannende.

8 Spill for studentgjengen: Foto: Brain Games Publishing «Team 3» er artig selskapsspill hvor man spiller på lag for å stable klosser. Men selvfølgelig ikke uten noen utfordringer; En ser oppgaven, men kan ikke snakke og må formidle hva som skal bygges til den andre personen, som igjen skal forklare den siste personen hvor klossene skal stables, men denne har bind for øynene. Hektisk moro for alle involverte.

9 Spill til den som blir sittende en del alene: Foto: Smart Games «Anti-virus» er en hjernevrider med 50+ oppgaver hvor en får et gitt oppsett av brikker på et brett, og må skyve brikkene rundt i et forsøk på å dytte det røde viruset ut av brettets ene åpning. Det skal sies at det finnes veldig mange bra liknende oppgaveløsningsspill fra dette forlaget, så en kan ta en titt på andre titler også.