Må vi se «Love Actually» i år også? Ja, det må vi.

Myk sofa, myk flanellspysj. Varm kakao, pepperkaker – og en god film. Her er mine julefavoritter til trøst og glede.

Det er sant at det er mye i filmen som ikke ville passert i dag, 17 år senere. Men jeg vil fortsatt se Hugh Grant danse i Downing Street 10, skriver Britt Sørensen. Foto: Peter Mountain/Universal Studios

Britt Sørensen

Frank Capras "It's a Wonderful Life" var aldri tenkt som julefilm. Andre verdenskrig var nettopp slutt. Tilbake etter krigstjeneste (som filmfotograf) ønsket regissøren å lage en film som feiret livet og drømmene til vanlige amerikanere som prøvde å gjøre det beste for seg selv og sine naboer.

Legendariske James Steward spiller eiegode George Bailey, som prøver å hjelpe særlig fattigfolk i hjembyen Bedford Falls, slik at de kan kjøpe og eie sine egne hjem. Så rives grunnen bort under føttene på den troskyldige, pliktoppfyllende mannen. Fallet er så dypt at George vil gjøre slutt på det hele, og det er så hjerteskjærende at selv en hedning blir lykkelig da en engel dukker opp og viser ham hvordan livet ville vært for menneskene i byen uten ham.

Ikoniske James Steward spilte hovedrollen i "It's a Wonderful Life". Donna Reed hadde rollen som konen hans. Foto: IMDB

Capras klassiker er en vidunderlig varm og vakker film som har tålt tidens tann og kan sees igjen og igjen. Den feirer fellesskap, solidaritet og omsorg, og i år blir det ekstra deilig å se den igjen.

Arnaud Desplechins "En julefortelling" ("Un conte de Noël", 2008) har alt som kjennetegner fransk film – og julen (bortsett fra i år, da): Store selskaper, mye mat, mye prat, mye familie – og alt det som følger med den. Inkludert rusk og rask som kan butte både på og under overflaten.

Catherine Deneuve stråler i den franske klassikeren "En julefortelling". Her sammen med Anne Consigny og Hippolyte Girardot. Foto: Filmweb

Filmen er en ofte vittig, ofte støyende, innimellom tenksom og av og til sår undersøkelse av gapet mellom det vi gjør og det vi forklarer som årsaken til handlingene våre, og mellom hvem vi tror vi er og hvordan andre oppfatter oss. Trass i at den utspiller seg i et ganske velbeslått, fransk borgerskap, greier den å si noe allment om vår feilbarlighet og sårbarhet. Slik sett byr den på trøst og vederkvegelse for de av oss som innimellom sliter litt med psyken, eller med å finne vår plass i verden, eller i familien.

Men det er langt fra noe must å være deppa for å se den. Det er en film man bare må stupe inn i og være i gjennom de to og en halv timene den varer. Den byr på jul så det holder, i dobbelt forstand. Som bonus får du et knippe franske skuespillere i toppklasse, med en strålende Catherine Denevue i førersetet som hovedpersonen Junon Vuillard.

Britt Sørensen. Foto: Alice Bratshaug

"Det store måltidet i Katthult" går som en skinnende liten perle gjennom alle julene jeg feiret med bonusbarn og senere eget barn. Fremdeles kan jeg hente frem den 25 minutter lange episoden om Emil i Lønneberget fra NRKs arkiv, og nyte Astrid Lindgrens finurlige måte å fortelle om sosiale forhold i Sverige tidlig på 1900-tallet på.

Hun gjør det både metaforisk og brutalt direkte, som når fattiglemmene beskrives som gamlinger som sitter der på fattighuset i en røre av lort og lus og sult. Skurken er fattighusets bestyrer, Kommandøra, som spiser opp all julematen Emil har tatt med til dem fra moren sin. Når Emil får nyss om dette, steller han til et julemåltid uten like for fattigfolket, som attpåtil får ake på kjelke etterpå, siden de er så stappmette at de ikke orker å gå. Mens Kommandøra, grådig som hun er, lar seg lure av Emils lokkemat, en pølse, og havner i ulvegraven han og Alfred har laget.

Episoden der Emil i Lønneberget lager jul for fattiglemmene er et lite gullkorn i NRKs arkiv. Foto: NRK

At fattiglemmene spiser opp all maten som skulle serveres i neste dags selskap i Lønneberget, avfeier Emil med at gjestene som skal dit, er tjukke nok fra før. Når Ida lurer på om ikke festen egentlig er et av Emils vanlige "hyss", svarer han at jo, men dette er et sånt påfunn som Guds engler klapper i hendene for. Og det har han helt sikkert rett i.

"Skyggesiden" (2010) er ingen julefilm. Men den har noen knallsterke scener fra en julefeiring der alle forventninger blir brutt, og er dypt gjenkjennelig for alle oss som er vokst opp i hjem der alkohol og rus har ødelagt jul etter jul. Det er en erfaring som i årevis kan dempe julegleden og komme opp som en sår verkebyll når andre snakker om sine gode juleminner. Derfor er Pernilla Augusts langfilmdebut så verdifull. Den byr på gjenkjennelsens trøst, den gir deg mulighet til å grine og bli sint, og den viser at sosial arv kan brytes. Noomi Rapace gjør en strålende rolle som den voksne hovedpersonen Leena, Tehilla Blad er nydelig som Leena som barn.

Pernilla Augusts "Skyggesiden" er trøstefilmen for alle som har fått julen ødelagt av alkohol og rus, Foto: Filmweb

Romantiske komedier er ikke akkurat favorittsjangeren min, skjematiske som de er. "The Holiday" (2006) byr heller ikke på store overraskelser. Men på sitt beste er regissør og manusforfatter Nancy Meyers en kløpper til å kombinere sjangerens krav til sukkersøt letthet med gode, og tidvis smarte replikker, og å skape kvinneskikkelser som ikke fordummes over alle støvleskaft.

Kate Winslet spiller engelske Iris i den romantiske komedien "The Holiday". Foto: Filmweb

To knuste kvinnehjerter befinner seg på hver sin side av Atlanteren. Amanda (Cameron Diaz) i Los Angeles, og Iris (Kate Winslet) i London. Julen nærmer seg. Så vil tilfeldighetene at de via nettet bytter bolig. Iris drar til LA, Amanda til Iris sitt idylliske lille hus i det like idylliske Surrey. Selvsagt bryter menn inn i deres ensomme depping. Den ene heter Graham og spilles av Jude Law, den andre er filmkomponisten Miles, spilt av Jack Black i usedvanlig sjarmerende utgave. Du vet hva du får, men du får også det du vil ha når du går til filmer som dette. Dessuten er en filmatisk reise til den engelske landsbygden aldri feil.

Og da kommer vi kanskje ikke unna "Love Actually"? Nei, vi gjør ikke det. I fjor og forfjor gikk diskusjonen om hvor utdatert den er, spesielt i kjølvannet av metoo. Og det er sant at det er mye her som ikke ville passert i dag, 17 år senere. Men jeg vil fortsatt se Hugh Grant danse i Downing Street 10. Jeg vil fortsatt ha lyst til å legge armene og et varmt ullpledd rundt Emma Thompsons Karen der hun står og griner til tonene av "Both Sides Now". Og jeg vil ihvertfall – særlig i år – kjøre åpningsscenen fra flyplassen på repeat, og repeat, og repeat.

På ønskelisten for neste år: At "Happiest Season" får norsk distribusjon. Dette er den første mainstream romantiske komedien om kjærligheten mellom to kvinner – Abby (Kirsten Steward) og Harper (Mackenzie Davis). Foto: HULU / AP