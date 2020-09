For denne festivalsjefen var det aldri et alternativ å avlyse

Bergen kirkeautunnale planla for 50 gjester, men fikk øke i siste liten. Festivalen hadde blitt gjennomført uavhengig av publikumsantall, understreker festivalsjefen.

Publisert Publisert Nå nettopp

– På den ene siden forvalter vi, på den andre siden fornyer vi. Vi trenger å utfordre oss selv. En festival er en god arena for å tørre ta noen steg i en ny retning, sier festivalsjef for Bergen Kirkeautunnale, Kjetil Almenning. Foto: Live Austgard

– Den emosjonelle kostnaden av ikke å gjennomføre er stor. Dette er produksjoner som er blitt jobbet med så lenge at det ikke lenger er snakk om hvor mange som ser på, men at tilbudet er der for dem som ønsker se på, sier Kjetil Almenning.