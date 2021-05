Derfor tar Tix av brillene under Eurovision-showet

Ved å ta av seg de karakteristiske solbrillene midt under fremføringen av «Fallen Angel» vil Tix vise Eurovision-publikumet svakhetene han har valgt å skjule.

Tix med brillene som han har blitt kjent for å bruke. Under tirsdagens show tar han dem av under mellomspillet på «Fallen Angel».

Andreas Haukeland, kjent som Tix, fremfører låten som artist nummer ni på scenen i tirsdagens semifinale i Eurovision Song Contest i Rotterdam.

Tidligere har brillene vært på til enhver tid, men tirsdag kveld vil TV-publikummet se ham uten under mellomspillet på låten.

Tix var på grensen til å bli målløs da han fikk se det ekte Eurovision Song Contest-trofeet tirsdag.

Tics i øynene

– Det er dritvanskelig å gjøre. Det er noe av det vanskeligste jeg kan gjøre på en scene. Under prøven i dag var det litt enklere å ta dem av, for jeg hadde ikke like mange tics i øynene. Men det kommer mye uansett, for jeg reagerer på scenelyset, forteller artisten til NTB.

Tics beskrives blant annet som plutselige og hurtige, ufrivillige bevegelser ved Tourettes syndrom, som Tix har vært åpen om at han har.

Han forklarer at låten handler om «et vesen som åpenbart burde ha vært oppe i himmelen, men som sliter med sine greier og som ikke klarer å gjenkjenne sin egen skjønnhet og verdi». Dette understrekes av at han holdes i lenker av indre demoner.

– For meg er det viktig å vise publikum at hvorfor dette tilsynelatende vakre vesenet er en fallende engel. Hva er det vi ikke ser? Og det ser du når jeg tar av brillene, forteller Tix.

Tix er Norges Eurovision-håp i år.

Tenkt på det lenge

Han har forestilt seg dette øyeblikket lenge, men aldri sagt det til noen.

– Tanken er å vise folk den svakheten som man kanskje ville ha unngått å vise ellers. Meldingen jeg prøver å sende til folk er at selv din største svakhet kan snus om til en styrke, sier Tix.

– Jeg tror det er viktig å vise folk ute i Europa at dette ikke bare er en dust med solbriller som kler seg «larger than life». De må skjønne at det er en mening bak det. Og det opplevde vi da vi så direkteoverføringen fra pressesenteret i går, var det stor applaus, for da skjønte folk at det er derfor jeg har på meg briller, fortsetter han.

Før semifinalen fikk Tix en mulighet til å ta en nærmere titt på trofeet har tar meg seg hjem dersom han går helt til topps i lørdagens finale. Det står utstilt hos en av konkurransens sponsorer. Det ble mye oppstuss rundt dette, og sponsoren ble etter hvert bekymret for at det skulle gå i bakken og bli ødelagt.

– Jeg bryr meg ikke om det er ødelagt, sa en lattermild norsk artist.

Det er dette trofeet Tix får med seg hjem til Norge om han vinner Eurovision Song Contest lørdag. Første hinder er semifinalen tirsdag kveld.