Fikk du med deg disse sakene?

Vi har plukket ut tre kultursaker til deg.

Nå er han endelig tilbake i byen. Han har dokumentert hva han måtte gjøre for å komme tilbake til landet i videodagboken du kan se inne i saken.

– Det skal ikke være lett for en danske å komme inn i Norge, sier Anders Beyer i sin videodagbok fra venteperioden.

Festspilldirektør Anders Beyer er lettet for å få komme tilbake til Bergen, med knapp tid igjen før festpillenes startdato. Foto: Alice Bratshaug

I fjor fikk Seniorteatret tildelt kulturpris fra Arna og Åsane kulturkontor under Kulturfest Åsane. Da ble teatergjengen oppglødd.

– Ser jeg ut som et virus nå, spør 80-åringen Rolf Arild Rolland, iført et koronavirus-kostyme, og ler godt. Foto: Tuva Åserud / Bergens Tidende

BT gjeninnfører arkitekturkritikk

Like lite som et nyoppusset kjøkken reparerer en dårlig leilighet, klarer Skipet og Moxy å redde området, mener BTs arkitekturanmelder. Foto: Tor Høvik

Les hele saken her: «Kan arkitektur av god kvalitet redde dårlig byutvikling?»

Nå da Skipet og Moxy hotell er ferdigstilt i Solheimsviken, er det på høy tid å gjøre en oppsummering av utbyggingen i dette området.

«Det triste er at til tross for de gode kvaliteter disse nye byggene bidrar med, er det umulig å kompensere for Solheimsvikens dårlige byplangrep,» skriver BTs arkitekturanmelder Anders Rubing.

Likevel får han en fornyet tro på bergensk arkitektur.