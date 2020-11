– Få har beskrevet Bergen like godt som Nedreaas

Hun er blitt omtalt som en litt «glemt» bergensforfatter. Nå opprettes et nytt stipend for å løfte frem Torborg Nedreaas’ litteratur.

Grethe Fatima Syéd er leder for Torborg Nedreaas-selskapet. Hun mener Nedreaas beskrev Møhlenpris og Bergen på en unik måte. Foto: Marita Aarekol

I 2017 kom boken «Fast plass», som tok for seg kvinner som er blitt beæret med statuer, minnesmerker, byster og liknende i Norge.

Der kom det frem at det i Bergen var flere statuer av Edvard Grieg enn det var av navngitte kvinner. Antallet Grieg-statuer var fem, antallet navngitte kvinner var fire. Her kan vi også nevne at det er seks «buekorpsgutter» på sokkel i Bergen.

Fakta Torborg Nedreaas (1906 – 1987) Født i Bergen, men bodde også på Stord og senere på Nesodden. Bodde mesteparten av oppveksten på Møhlenpris. Forfatter av en av de store norske oppvekstfortellingene, trilogien om Herdis Hauge, med bøkene «Trylleglasset (1950), «Musikk fra en blå brønn» (1960) og «Ved neste nymåne» (1971) I romanen «Av måneskinn gror det ingenting» (1947), beskriver hun en kvinnes selvpåførte aborter. Boken ble filmatisert for tv og vist på NRK i 1987. Hadde kvinnefokus i nesten alt hun skrev. Ble på 1950-tallet en kjent radiokåsør i NRK. Kilde: Store norske leksikon og Bergens Tidende. Les mer

– Torborg Nedreaas ble raskt ble nevnt da det ble snakk om hvilke kvinner som burde få statuer i Bergen, og det var delvis slik jeg også for alvor begynte å jobbe med litteraturen hennes, sier Grethe Fatima Syéd, forfatter, skribent og leder for Torborg Nedreaas-selskapet.

Oppvekstfortellinger gjenutgitt

Fredag 13. november er det 114 år siden Torborg Nedreaas ble født. Hun var kjent som forfatter, kommunist, radiokåsør og bergenser. Nå utlyses et stipend i hennes navn, som blant annet har som mål å gjøre hennes litteratur enda mer kjent.

Torborg Nedreaas bodde på Møhlenpris i mesteparten av oppveksten. Bydelen som figurerer i Herdis-bøkene er lik Møhlenpris. Foto: BT-arkiv

– Vi jobber fortsatt med statuttene for stipendet, men tanken er å gi støtte til for eksempel forfattere, kunstnere, studenter og lærere som vil gjøre noe i Torborg Nedreaas’ ånd, sier Syéd.

– Nedreaas omtales av og til som en litt glemt eller forbigått bergensforfatter, hva tenker du om det?

– Hun er ikke så kjent som hun burde være blant yngre lesere. Mange av bøkene hennes har vært ute av produksjon. Nå er vi glade for at både romanen «Av måneskinn gror det ingenting» og Herdis-bøkene, som akkurat ble gjenutgitt, er tilgjengelige.

Både Nedreaas’ mest kjente roman og Herdis-bøkene ble gjenutgitt etter påtrykk fra Syéd og Torborg Nedreaas-selskapet.

Ville skrive om ulike sosiale lag

Torborg Nedreaas bodde mesteparten av oppveksten på Møhlenpris. I Herdis-bøkene skildrer hun en bydel som minner mye om Møhlenpris, en bydel der mennesker fra ulike sosiale lag bor tett på hverandre.

– Det var nettopp dette hun ville skrive om. En bydel, og hvordan folk fra ulike klasser bodde sammen. Hun var i utgangspunktet ikke så interessert i Herdis-figuren. I Herdis-bøkene har Nedreaas noen av de beste beskrivelsene av Bergen jeg vet om – få har skrevet om Bergen som henne, sier Syéd.

Grethe Fatima Syéd er begeistret for måten Torborg Nedreaas beskriver Bergen. Foto: Marita Aarekol

– Hva er spesielt med måten hun skriver om Bergen på?

– Hun går liksom ned i knehøyde, tar seg tid til å være nysgjerrig og se. Hun bruker sansene på en spesiell måte, sier Syéd.