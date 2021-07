Renate Reinsve fikk første norske filmpris i Cannes noensinne

Norske Renate Reinsve er tildelt prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin hovedrolle i filmen «Verdens verste menneske» under filmfestivalen i Cannes.

Renate Reinsve, sammen med regissør Joachim Trier tidligere under filmfestivalen i Cannes. Lørdag fikk hun prisen for beste kvinnelige skuespiller da prisene under hovedkonkurransen under filmfestivalen ble delt ut. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/ NTB

Renate Reinsve poserer for fotografene på den røde løperen under premieren på «Verdens verste menneske» i Cannes. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB

NTB

Sammen med filmens regissør Joachim Trier var Reinsve til stede da hovedprisene ble delt ut under den 74. filmfestivalen i franske Cannes lørdag kveld.

Rollen som Julie er den første hovedrollen Reinsve har gjort i norsk film.

«Verdens verste menneske» har vært en av 24 filmer som ble tatt ut til den gjeve hovedkonkurransen under festivalen. Det var på forhånd knyttet spenning til om selve filmen kom til å få selve hovedprisen for hele festivalen, Gullpalmen, men den gikk til den franske filmen «Titane».

Ble kalt tilbake

At prisen for beste kvinnelige skuespiller var innenfor rekkevidde var likevel ikke helt uventet ettersom regissør Trier og hovedrolleinnehaver Reinsve i forkant av prisutdelingen eksplisitt var blitt kalt tilbake til Cannes.

– Vi landet i sted. Jeg klarer ikke å tenke klart, men det er spennende da, sa Reinsve til NRK før hun sammen med Trier gikk til prisutdelingen.

Kulturminister Abid Raja (V) var begeistret over tildelingen til Reinsve lørdag kveld.

– Denne prisen er utrolig flott for norsk film, for Trier og for Renate. For henne vil det åpne tusen nye dører. Og jeg gleder meg til å følge den nasjonale og internasjonale karrieren som nå venter henne, sier Raja til NTB.

Første gang

Det er første gang en norsk skuespiller, kvinne eller mann, vinner en av hovedprisene under hovedkonkurransen i Cannes. Det er faktisk første gang en norsk spillefilm vinner pris i det mest prestisjetunge programmet i Cannes.

Kun ni norske spillefilmer har vært plukket ut til hovedkonkurransen siden festivalens begynnelse. Oppmerksomheten om filmen og Reinsve har vært enorm.

Allerede før prisutdelingen fortalte Reisve at hun har fått et internasjonalt rolletilbud som følge av «Verdens verste menneske».