Klønete kamp mot klokken

Surrete manus og elendig dialog gjør «Old» til enda en nedtur fra M. Night Shyamalan.

Prisca (Vicky Krieps) og Guy (Gael García Bernal) tar med barna på en strandferie som snart tar en morbid vending. Foto: Phobymo/Universal

Fakta «Old» Thriller Manus og regi: M. Night Shyamalan Skuespillere: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Alex Wolff, Thomasin McKenzie, Eliza Scanlen, Aaron Pierre Premiere: 30. juli Aldersgrense: 15 år Les mer

Rufus Sewell spiller en av turistene fanget på stranden. Flere scener ser kule eller ekle ut, men utvikler seg oftere til å bli latterlige enn spennende. Foto: Universal Pictures

Det har vært betydelig flere nedturer enn oppturer for regissør og manusforfatter M. Night Shyamalans karriere det siste tiåret. «Old» er intet unntak. Filmen er løst basert på den grafiske romanen «Sandcastle», og har spennende ideer i bunn. Dessverre rotes alt til av elendig dialog.

Prisca (Vicky Krieps, «Phantom Thread») og Guy (Gael García Bernal, «Ema» og «Amores Perros») tar med barna Trent og Maddox til et luksuriøst feriested. Ferien tar en morbid vending da de drar på utflukt til en hemmelig strand. Det viser seg at for hver time de tilbringer her, eldes de flere år.

Sammen med flere andre familier, som fort innser at de er fanget på stranden uansett om de forsøker å forlate den via land eller vann, begynner kampen mot klokken.

Utgangspunktet er spennende, og legger opp til et kammerspill som kunne fått frem interessante perspektiv på oppvekst, aldring og alderdom i vårt moderne samfunn. Med tanke på tidspunktet den kommer på, hadde også paralleller til det å være ung, og føle at man mister år av sitt liv til å sitte hjemme under en pandemi, vært velkomne.

Problemet er at jeg ikke kjøper hvordan karakterene reagerer eller interagerer når de innser hvilken situasjon de er i. Mye av dette er på grunn av elendig dialog. Shyamalan er ikke akkurat kjent for å være subtil, men her er så godt som all dialog overtydelige forklaringer og oppstykkede kommentarer om ting vi ser eller allerede har forstått.

Med så klønete dialog gir ikke Shyamalan skuespillerne særlig mulighet til å være gode, men Bernal og Krieps prøver så godt de kan. De leverer flere scener som kunne vært rørende, om oppbyggingen hadde vært bedre, og om ikke jeg klødde av irritasjon på grunn av replikkene.

Noen overflatiske og merkelige kommentarer og prioriteringer er nok ment som satire, som fra den utseendefokuserte Chrystal (Abbey Lee) og terapeuten Patricia (Nikki Amuka-Bird) sine forsøk på å få alle til å si hva de føler og mener om situasjonen. Når det ikke egentlig fører til noe, og ikke bygger troverdig spenning mellom karakterene, blir det bare rot.

Flere scener, som avsløringen av at barna plutselig er blitt så mye eldre at de spilles av nye skuespillere, er stilig løst. Det er generelt mange sprø påfunn underveis, og mye som ser kult eller ekkelt ut, men scenene utvikler seg oftere til å bli latterlige enn spennende.

Som forventet i en Shyamalan-film avsluttes det hele med en tvist, men om mulig forverrer avslutningen surret vi allerede har vært vitne til.