Kringkastingssjefen tok selvkritikk i Sophie Elise-saken

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen sier at NRK burde vært tydeligere i sin kommunikasjon rundt det mye omtalte bilde med Sophie Elise.

Vibeke Fürst Haugen møtte torsdag i Kringkastingsrådet i NRK om Sophie Elise-saken.

Det ble en klagestorm mot NRK etter at Sophie Elise Isachsen publiserte og senere slettet et bilde på Instagram av seg selv og en annen influenser som holdt en pose med noe hvitt i. Det er ikke kjent hva som var i posen.

Da det blåste som verst, satt NRK stille i båten og var ordknappe, mens hovedpersonen selv ikke ville uttale seg. Torsdag talte kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen til kringkastingsrådet, der hun tok selvkritikk og sa at NRK burde ha vært tydeligere i sin kommunikasjon rundt bildet.

– Vi sa ganske kort at bildet ikke fikk noen konsekvenser for vårt samarbeid. Det var ikke feil, men det var litt knapt, sa Haugen

Hun sa NRK var opptatt av å ivareta de involverte og respektere Sophie Elises ønske om ikke å si noe.

Kringkastingssjefen sa at NRK likevel burde ha vært tydelige på at de har nulltoleranse for rusmidler, og at de har tydelige retningslinjer og forventninger om etterlevelse av disse fra alle som er engasjert hos NRK.

– Det handler om skuffelse

Rådsmedlem Trude Drevland sier hun gjerne skulle hørt at kringkastingssjefen redegjorde for dette på et langt tidligere tidspunkt.

– Da hadde man unngått mye, sa Drevland.

Kringkastingsrådet fikk inn over 4300 klager i forbindelse med podkasten som Isachsen og influenser Fetisha Williams hadde hos NRK. Ifølge rådsleder Snorre Valen har flere unge kontaktet rådet enn hva de er vant til. Han sa også at hovedtrekkene i henvendelsene blant annet går på hva slags forbilder og innhold NRK skal gi plass til.

– Det tusenvis av folk har gjort, er at de har uttrykt sin forskrekkelse, skuffelse og til tider forbannelse over sin kanal, NRK, sa Drevland.

– Det handler om skuffelse fordi NRK ikke sto opp slik vi alltid forventer at NRK skal stå opp. Det er ikke bra, og det koster dyrt.

Sophie Elise Isachsens mye omtalte Instagram-bilde ble diskutert i Kringkastingsrådet torsdag.

Forbilder og dårlige verdier

Kringkastingssjefen sa at det skal være plass til podkasten til Sophie Elise og Fetisha, selv om både innhold og språkbruk kan provosere.

Hun mener at de to deler fra sine liv og snakker om temaer som mental helse, rus og rasisme, som er viktige temaer for unge. I klagene til NRK har mange gitt uttrykk for at podkasten løfter frem Sophie Elise som forbilde for unge jenter og dermed sprer dårlige verdier og holdninger.

– Hvis vi skal være til for alle, må vi også gi rom for stemmer som noen ikke liker, sa kringkastingssjefen.

Rådsmedlem Trude Drevland under møtet i Kringkastingsrådet.

Ble stående alene i stormen

Kringkastingsrådets nestleder, Vilde Schanke Sundet, mener Sophie Elise ble stående alene i stormen.

– Det er ikke et stort redaksjonelt miljø som tar henne i forsvar, som kommer med argumentasjon. Det har vært litt fraværende, sa Sundet.

Kringkastingssjef Haugen sa på sin side at hun var overrasket over hvor hard tonen i debatten har vært.

Til NTB sier Haugen at NRK ønsker at det skal være stort samfunnsengasjement og høyt under taket, men at man må passe på at debattklimaet gjør at også unge mennesker vil delta i debatten.

– Vi må passe på at når vi inviterer unge mennesker inn i debatten, når vi ønsker at de skal komme på banen, så må vi sørge for at det er et debattklima som gjør at de tør og takler å stå i det, sier Haugen.

– En vanskelig sak

– Dette har vært en vanskelig sak for oss. Jeg vil tro at det også har vært det for Sophie Elise og Fetisha. Og det er mye å lære av det som har skjedd, sa Haugen.

Mange mente at NRK måtte avslutte samarbeidet med Sophie Elise da bildet ble publisert. Kringkastingssjefen er uenig i at dette var riktig tidspunkt.

– Ikke fordi vi på noe vis ønsker å forherlige narkotika, men fordi det ikke er grunnlag for å straffe noen som har gjort noe dumt – som for eksempel å stå siden av noen som holder en pose med hvitt innhold, sa Haugen til rådet.

– Dette er ikke første gang, eller siste gang, at en person som har tilknytning til NRK, gjør en tabbe.

Samarbeidet mellom NRK og Sophie Elise ble i forrige uke avsluttet.