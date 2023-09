– Dette er en høydare på Høyden

Høydenfestivalen går av stabelen for tredje gang denne helgen. Publikum koser seg på det tidligere beryktede området.

Synnøve Reitan syntes det var stort å endelig se Amalie Holt Kleive på en scene, og at det skjedde i Nygårdsparken.

Kopier lenke

Kopier lenke

Øvre del av Nygårdsparken hadde i tiår et heller dårlig rykte som «Bergens russcene». Her foregikk kjøp og salg av narkotika, og mange kviet seg for å gå gjennom området.

Etter å ha vært avstengt flere år, ble området pusset opp og gjenåpnet i 2017, og er nå en naturlig del av Nygårdsparken igjen. For tredje året blir dessuten Høydenfestivalen avholdt her, en todagers festival som retter seg mot studenter og andre musikkinteresserte.

Høydenfestivalen er en avslappet festival, med mange sitteplasser og parkstemning.

Trøffelfries og jazz

Vi går inn hovedinngangen fra Parkveien, og møter en park som er pyntet med lyslenker, vimpler og farget lys. Kafépaviljongen har blitt til bar, og flere boder selger mat som wagyu-burger, trøffelfries og tostadas.

– Det er første året jeg er her, men jeg er del av en kompisgjeng som var her i fjor, og de ble helt frelst, sier Ingvill Thorsen.

Lise Lotte Høye og Ingvill Thorsen har kjøpt festivalpass og gleder seg til to dager med musikk på toppen av Nygårdsparken.

Foran hovedscenen står et par hundre og lytter til Amalie Holt Kleives jazz med elektroniske elementer.

– Beklager at vi er litt etter skjema. Det var litt tekniske problemer, sier Kleive og får tilgivende jubel.

– Jeg har lenge ønsket å se en konsert med Amalie. Jeg har hørt så mye bra. Så dette er en høydare for meg, sier Synnøve Reitan i publikum.

Amalie Holt Kleive var en av artistene fredagskvelden.

– Det er god sjel

Hun var med i gjengen som startet festivalen for tre år siden, men i år er hun her kun som publikummer.

– Det er så god sjel i gjengen som driver dette, og veldig mange fine nye folk. Dette kan vare, sier hun.

Festivalen er studentdrevet, og basert på frivillighet. Gabifuego og Skaar var blant de andre artistene fredag. I tillegg var det både valgdebatt og andre arrangementer.

Til sammen er det solgt i overkant av 1000 billetter til festivalen. Lørdagen er helt utsolgt. Da vil publikum blant annet få høre Vepsestikk, Nelly Moar, Store P og Ka2.