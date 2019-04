Denne uken kommer stjernene til Voss

Les hvorfor, og se hva annet du kan finne på til helgen i ukens fem fine.

TIL VOSS: Fersk spellemann-vinner Thea Hjelmeland er blant artistene som kommer til Voss denne helgen. Foto: Rune Sævig

FESTIVAL: Stjerner og overraskelser på Voss

TIL VOSS: Aurora er det største popnavnet på årets Vossa Jazz-plakat. Foto: Bård Bøe

Hva: Vossa Jazz

Når: Torsdag til søndag

Hvor: Voss

Hvorfor: På Vossa Jazz kan du se Aurora, som er årets største popnavn. Eller den ferske Spellemann-vinneren Thea Hjelmeland, som har overbevist stort på scenen når hun har turnert sin siste plate. Eller du kan sjekke ut sangeren Salif Keita fra Mali, som ifølge ryktene skal ha skapt ellevill stemning forrige gang han var på Vossa Jazz.

Hvis du vil høre noe helt annet, og kanskje bli litt overrasket, kan du derimot ta turen bort i Gamlekinoen på lørdag og høre Frode Haltli og hans Avant Folk. Med instrumenter som bukkehorn, fele og trekkspill blander de samtidsmusikk, jazz og folkemusikk på en unik måte. De overbeviste stort på Nattjazz i fjor, og skulle kle den herlige, gamle kinosalen på Voss utmerket.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Bergensk-kinesisk sekstitallsflørt

VETERAN: Gitarist H.P. Gundersen og vennene i Chinatown Bluesband feirer ny plate på lørdag. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Hva: Chinatown Bluesband

Hvor: Christinegaard Hovedgaard

Når: Lørdag kl. 20.

Hvorfor: Ringreven H.P. Gundersen har stadig mange jern i ilden, deriblant dette bergenske musikkollektivet. Det kinesiske aspektet ved Chinatown Bluesband er vel hovedsakelig Nora Yueyue Zheng og hennes gutzeng, et tradisjonelt klimpreinstrument. Ellers er både besetningen og repertoaret tradisjonelt, preget av vestlige strengeinstrumenter, sekstitallspop og vokalkunnskapen til Maria Due, Mari Persen og Åse Britt Jakobsen.

Lørdagens konsert er sleppefest for bandets debutalbum, «Silvertone». Der finner man coverlåter av blant annet Bob Dylan, The Kinks, The Rolling Stones og The Ronettes – som neppe er blitt fremført med gutzeng så ofte tidligere.

Erik Fossen

KONSERT: Dommedagskos

TUNGE FORBILDER: De første platene til Black Sabbath er doom-sjangerens hellige skrifter. Lørdag holder entusiastene andakt i Hulen. Foto: ARKIV

Hva: Gravy Jones, Strange Horizons og Kryptograf

Hvor: Hulen

Når: Lørdag kl. 21.

Hvorfor: Med tanke på at vi alle er dømt til å dø en dag (og at solen dessuten vil svi i stykker hele planeten på et tidspunkt), er det overraskende at ikke doom metal er en enda større sjanger. Hvis djevelen har alle de beste riffene, må vel dommedag bli tidenes rockefestival?

Ja ja, den som venter får se. I mellomtiden legger Hulen opp til en tung start på påskeuken, med tre dystert anlagte bergensband. Gravy Jones spiller psych doom med vekt på lange låter, skjelvende orgel og rikelig med gitarsoloer. Strange Horizons, også de fra Bergen, holder seg til mer tradisjonell doom metal, noe som kanskje gjør dem enda dystrere. Mens Kryptograf henter inspirasjon fra klassiske humørbomber som Black Sabbath, Pentagram og Witchcraft.

Erik Fossen

OPPLESNING: Drum, bass og digg poesi

SPREK DUO: Poet Fredrik Høyer og musiker Bendik Baksaas spiller/leser/roper/improviserer på Poesidigg på Cornerteateret. Foto: Cornerstone

Hva: Poesidigg og Cornerstone presenterer: «Til alt ute» av Fredrik Høyer og Bendik Baksaas

Hvor: Cornerteateret

Når: Fredag kl. 20.00

Hvorfor: Denne kvelden slår det sprelske konseptet Poesidigg seg sammen med produsentene i kollektivet Cornerstone, og inviterer til poesiopplesning, konsert og performance med duoen Fredrik Høyer og Bendik Baksaas. Det kan komme mye tøft ut av slike lyrisk-musikalske møter, kanskje også litt blyg dansing foran baren.

Forfatter Henning Bergsvåg har laget et nydelig konsept med Poesidigg. Det løfter takhøyder og senker skuldre i møte med litteraturens litt myteomspunne fetter; lyrikken.

At forfatter Høyer og musiker Baksaas og Cornerstone er invitert til en raus kveld som dette, er helt i tråd med poesiens mål og mening: Å sette ord på det umulige, flytte noen grenser og å gjøre det med fryd og galskap. Dette kan bli moro.

Frode Bjerkestrand

KONSERT: Action The Man

SLEPPFEST: Action The Man kjem med ny musikk, og feirar dette med konsert på Underlig. Foto: Bård Bøe

Kva: Hiphop-konsert med Action The Man

Kor: Underlig

Når: Laurdag kl. 21.00

Kvifor: Eitt år etter at han sleppte debutalbumet sitt «Altfor Go Form», inviterer Action The Man, eller Selim Mutec som han eigentleg heiter, til konsert på Underlig. Med seg har han Ivar Thormodsæter på trommer og Eirik Sundaram Blåsternes på keyboard, synth og bass.

Artisten frå Nesttun byrja med musikk på 90-talet, og har sidan den gong gitt ut fleire singlar, to mixtaper, to EP-ar og debutalbumet frå 2018. No er han aktuell med det komande albumet, «Nema Problema». Oppvarmarar til konserten blir Chala Teferi Swicha Artista og Store E, og DJ QTY sørgjer for gode rytmar til dansegolvet.

Vilde Midtbø Ulsten