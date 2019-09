Byrådslederen brygger «Republikken»-øl og hører på John Olav Nilsen

– Jeg er blitt en nordnes- og bergenspatriot, sier Roger Valhammer (35).

SKOLEKORPS OG MANDOLINBAND: Da Roger Valhammer vokste opp i Tysvær, kunne han velge mellom skolekorps og mandolinband. – Jeg fant raskt ut at jeg ikke var noen stor kulturutøver, sier han. Tor Høvik

Platebaren Apollon i Nygårdsgaten er full av skjeggete og hårete menn ikledd T-skjorter med bandnavn som Necros Christos, Emperor og Svartidaudi.

Det er lørdag ettermiddag, og metalfestivalen Beyond The Gates har hatt et arrangement for dem som foretrekker svart musikk og svarte klær.

– Black metal blir litt for voldsomt for meg, det må jeg innrømme, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

BT skal i en serie artikler treffe tre av byens topp-politikere for å snakke om kultur. Først ut var Harald Victor Hove, Høyres byrådslederkandidat.

Andremann er byrådsleder Roger Valhammer, som har et litt mer velfrisert skjegg enn noen av de andre bargjestene på Apollon. T-skjorten hans er dessuten hvit.

Nordnesrepublikken

– Hvis jeg skal nevne en musikalsk favoritt, må det kanskje bli Neil Young. Men jeg er blitt såpass bergenspatriot at jeg også må få trekke frem John Olav Nilsens musikk. Jeg gleder meg til å gå konsert med ham i høst, sier Valhammer.

«Arbeiderpartiet i Bergen styres nå fra Nordnes», skrev lokalavisen Nordnesrepublikken da Valhammer ble valgt til leder i Bergen Ap i 2017.

– Har du et ønske om at kulturlivet skal blomstre litt ekstra på Nordnes?

– Hehe, jeg er nå først og fremst opptatt av hele Bergen. Men jeg er nordnespatriot. Etterpå skal jeg hjem å prøve å brygge ølet Republikken, som bergensbryggeriet 7 Fjell lager. Nordnesrepublikken er jo som kjent et gammelt kallenavn på bydelen, sier Valhammer.

Korps og mandolin

35-åringen kommer egentlig fra Tysvær utenfor Haugesund. Han flyttet til Bergen for å studere på begynnelsen av 2000-tallet.

– I Tysvær hadde vi skolekorps og mandolinband. Dessverre har jeg dårlig gehør, så jeg fant raskt ut at jeg var bedre til å oppleve kultur enn å drive med det selv, sier Valhammer.

– Ikke for enhver pris

Vi må tilbake til Nordnes, nærmere bestemt Verftet.

Ett av prosjektene det har vært stort engasjement rundt de siste årene er en etablering av et nytt kulturhus på Kjødetomten, like ved USF Verftet.

Da bystyret vedtok kulturarenaplanen i oktober i fjor, ble utviklingen av et kulturkvartal på Verftet beskrevet som et viktig prosjekt.

I januar i år konkluderte plan- og bygningsetaten med at tomten ikke skulle reguleres til bolig og næring, men skulle settes av til kulturformål.

Fakta Valhammers favoritter Siste kulturopplevelse: Det var da hele familien koste seg på Dragefjellet Minifestival. Det er veldig imponerende hva lokale krefter har fått til i nabolaget, og Dragefjellfestivalen er en av utrolig mange grunner til hvorfor Bergen er Europas beste kulturby. Film: Kan jeg heller si serie? Det må bli «The Wire». Måten serien portretterer et helt samfunn på er unik. Bok: Vil kanskje ikke si at det er favoritten min nå, men en av de bøkene som har påvirket meg mest er Ingvar Ambjørnsens «Hvite Niggere». Musikk: Der er jo Neil Young en evig favoritt. Liker at han også har noe å melde når han åpner munnen om andre ting enn musikk. Jeg er også glad i mye bergensmusikk – ikke minst John Olav Nilsen & Nordsjøen og Gjengen.

Det er selskapet Skanska som eier Kjødetomten, noe som betyr at Bergen kommune må kjøpe den hvis et kulturkvartal skal kunne realiseres.

– Dette ser vi på som et viktig prosjekt, som vi helt klart ønsker å realisere. Men det kan ikke bli for enhver pris.

– Ja, hvor går smertegrensen. Hvor mye er dere villige til å betale for tomten?

– Det er for tidlig å si noe om. Men vi har store ambisjoner, og vi ønsker å få dette til, sier Valhammer.

Søskenmoderasjon og operasal

Andre viktige kultursaker for Arbeiderpartiet er:

Innføring av søskenmoderasjon i kulturskolen – samt øke antall elevplasser.

Bygge kulturhus i Fyllingsdalen.

Legge til rette for at det bygges en ny operasal i Bergen.

Sikre at Sentralbadet utvikles til et scenekunsthus for Carte Blanche og BIT Teatergarasjen.

Et annet prosjekt som har fått mye oppmerksomhet, er Bergens mulige nye byarena.

Olav Thon, som er en av investorene som ønsker å investere i en byarena på Nygårdstangen, var nylig i Bergen på «frierferd».

Går videre med Kokstad

I mars i år ba bystyret byrådet om også å jobbe videre med et prosjekt på Kokstad – i tillegg til prosjektet på Nygårdstangen.

Høyres byrådslederkandidat, Harald Victor Hove, har tidligere etterlyst et tydelig ja til byarena i sentrum, fremfor på Kokstad.

– Hvorfor går dere videre med Kokstad?

– Dette er to svært ulike konsepter. I og med at det er prosjekter som i stor grad skal finansieres privat, har vi valgt også å gå videre med initiativet på Kokstad. Men det er klart at en byarena som skal samle bergenserne bør aller helst ligge i sentrum, sier Valhammer.

Ølbrygging, fotball og politikk

Tidligere sto følgende på Roger Valhammers Twitter-profil:

«Driver med tre hobbyer i stigende rekkefølge: Ølbrygging, fotball (altså, jeg ser på) og politikk.»

Nå er politikk blitt langt mer enn en hobby for Valhammer. Ølbrygging er det blitt verre med i det siste.

Da BT snakker med Valhammer noen dager etter det første intervjuet, har han imidlertid rukket å brygge noen liter av Republikken.

– Jeg merket at jeg var litt rusten, men jeg har en god følelse.

– Blir det gravøl eller seiersøl, tror du?

– Jeg går for seiersøl. Først og fremst av hensyn til byen, men også fordi jeg satser på at ølen min blir altfor god til å bli gravøl, sier Valhammer.