BTs lesere skal kåre Bergens flotteste og styggeste bygning

Fra venstre: Siri Solberg, Linda Fosso og Ingrid Fosso er tilflyttere fra Haugesund. Deres favorittbygg er Johanneskirken (i bakgrunnen). byoutline Bård Bøe

– Trehusene på Bryggen er veldig fine da, sier Siri Solberg.

– Ja, men det er Kjøttbasaren også, skyter Linda Fosso inn.

Det er mye flott arkitektur som preger byrommet i Bergen. Men hvilke bygninger er det som virkelig fanger oppmerksomheten vår? Tre venninner står på Torgallmenningen og diskuterer seg frem til et svar.

– Hva med Johanneskirken? foreslår Ingrid Fosso.

For de tre venninnene sin del, falt valget til slutt på «Johanneskirken», den rødlige teglsteinskirken fra 1894 som troner på Høyden ut mot Torgallmenningen.

– Det er en veldig flott og fargerik bygning, sier Ingrid Fosso.

UNIKT: Sivilarkitekt Marianne Skjulhaug mener byrommet i Bergen skiller seg ut fra andre byer i Norden. byoutline Bjørn Erik Larsen (arkiv)

– Ingen andre byer i Norden kan måle seg med Bergen

En av dem som sitter i fagpanelet er Marianne Skjulhaug, sivilarkitekt og tidligere rektor ved Bergen Arkitekthøgskole. Hun mener det er spesielt to ting som gjør Bergen sentrum unikt.

– Først og fremst det utrolig vakre landskapet, møtet med fjorden, Nordnes og Vågen. De bebygde fjellsidene som stiger bratt opp og den krumme Bergensdalen, som gjør det helt umulig å tro at du er i en annen by.

Ifølge Skjulhaug er det tilnærmet ingen andre byer i Norden som kan måle seg med Bergens byrom.

– Det er preget av allmenninger og smau som et sterkt fagmiljø i byen gjennom flere tiår har holdt i hevd. Dette nyter byen godt av hver eneste dag.

BRYGGELANGS: Østlendingene Christine Ellingsæter og Jarl Andor Ryssdal på trilletur. byoutline Bård Bøe

Misliker Rådhuset og Grieghallen

Lenger nede i byen er Christine Ellingsæter og Jarl Andor Ryssdal på trilletur langs Bryggen. De har sett seg ut noen andre favoritter.

Mens Ryssdal mener Sundtbygget er byens vakreste bygning, foretrekker Ellingsæter det gamle bankbygget Bergen Børs, plassert like overfor Fisketorget.

– Det har utrolig fine former og struktur. I motsetning til for eksempel rådhuset, den synes jeg ikke er noe fin. Bygningen er grå, kjedelig, og har stygge vinduer, sier hun.

Etter at det i september i fjor ble kjent at betongsøylene i rådhusblokken ikke er sikre, ble rådhusets fremtid satt på prøve. Bergenspolitikerne diskuterte å rive det ned, men i mars bestemte bystyret heller å pusse opp bygningen.

RÅDHUSET: Rådhuset ble reist i 1974 og naturbetong ble for første gang tatt i bruk i Bergen, ifølge nettstedet grind.no. byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Zachen er også stygg, mener Ryssdal.

– Hvorfor det?

– Se på den da. Den passer jo ikke inn med omgivelsene, og blokkerer utsikten over Vågen.

– Det samme gjelder Grieghallen. Altså, den er veldig fin på innsiden, men når du ser den fra avstand, ser den mer ut som en forlatt, russisk institusjonsbygning, fortsetter han.

ZACHARIASBRYGGEN: Ryssdal mener Zachen ikke passer inn med resten av omgivelsene. byoutline Bård Bøe

Skryter av Grieghallen

Arkitekt Hans-Jacob Roald er også med i BTs fagpanel. Han er i motsetning til Ryssdal meget begeistret for Grieghallen.

– Å komme inn i salen i Grieghallen, med det røde taket som faller ned mot scenen, er like flott hver gang. Det gir en følelse av å være på et helt spesielt sted.

ARKITEKT: Hans-Jacob Roald har skrevet en bok om historien til arkitekturen og utviklingen til Bergen by. byoutline Tor Høvik

DRISTIG: Arkitekten bak Grieghallen, Knud Munk, ønsket egentlig også en kammerkonsertsal på Edvard Griegs plass, men det ble ikke noe av. byoutline Bjørn Erik Larsen

Roald beskriver Grieghallen som et enkelt, men dristig bygg, med referanser til komponisten Edvard Grieg og Bergen Filharmoniske Orkester.

– Grieghallen er formet som et flygel, og har en dristig vifte på toppen – en vifteformet skulpturell betong. At en tradisjonstung by som Bergen turte å satse på dette bygget er imponerende, og viser at Bergen stadig vekk manifesterer seg som Norges kulturby nummer en.

PANELDELTAKER: Eva Oulie Alvarez, arkitekt og leder av Bergen Arkitektforening. byoutline Rune Sævig

Bruker andre ord enn «stygt» og «pent»

Tredje og siste medlem av fagpanelet er Eva Oulie Alvarez, arkitekt og leder av Bergen Arkitektforening.

– Hvordan snakker arkitekter om bygninger?

– Vi bruker ikke begreper som «stygt» og «pent», men diskuterer heller om bygget er godt løst. Vi ser på hvordan bygget påvirker omgivelsene, både for de gående, men også opp mot landskapet og hvordan det ser ut fra avstand.

I tillegg til estetikken, ser arkitektene på hva bygget bidrar med i en urban og sosial setting, forklarer Alvarez.

– Skaper det aktivitet og gateliv? Er det bygget i bestandige materialer som er lett å vedlikeholde? Klima og miljø er også viktig.

Liker Tinghuset

Da BT møter bergenser Gerd Brekke står hun og venter på bussen.

– Jeg synes Tinghuset er fint. Spesielt steinfasaden. Det er kanskje ikke alltid så kjekt å besøke Tinghuset, men jeg har vært der da mitt barnebarn ble viet og det var jo veldig kjekt, sier hun.

VENTER: Gerd Brekke har bodd i Bergen i hele sitt liv. byoutline Bård Bøe

FASADE: Inngangen til Bergen tinghus er utsmykket med fire granittstatuer som skal forestille de såkalte kardinaldydene (visdom, mot, måtehold og rettferdighet). Kilde: Bergen arkitekturguide. byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Hvilke bygg er det du ikke liker da?

– Jeg synes Bergen er fin jeg. Man kan vel ikke si noe stygt om den?

– Det var noen østlendinger som mente rådhuset ikke var særlig pent.

– Ja. Det er jeg faktisk enig i. Rådhuset er stygt, spesielt med tanke på hva det blir brukt til. Det likner på en kaserne!

Publisert 15. juli 2019 21:02