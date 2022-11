Gamle forbrytelser i ny tapning

«De fredløse» lener seg på en unik del av norsk filmhistorie.

To stakkars jernbanearbeidere trues på livet av Mikal (Filip Berg).

Sjangeren «true crime» er ikke noe nytt. I 1950 kom Tancred Ibsens film «To mistenkelige personer», basert på Gunnar Larsens roman ved samme navn fra 1933. Den igjen var løselig basert på en kriminalsak fra 1926, der to lensmenn på Østlandet ble drept mens de var ute for å arrestere to skapsprengere og ransmenn. Etter påtrykk fra gjerningsmennene ble Ibsens film forbudt. Det unike ved saken, er at personvernet dermed trumfet ytringsfriheten. Først i 1998 ble forbudet opphevet, og filmen ble vist på Cinemateket i Bergen. Men filmen ble ikke lagt ut for publikum før i 2007, da den ble vist på NRK.

Det er samme historie som ligger til grunn for Henrik Martin Dahlsbakkens film. Men her er tolkningen enda friere enn hos Ibsen og Larsen. I Dahlsbakkens manus vies de psykologiske faktorene større plass enn selve krimhistorien. Samtidig utvides og endres den kriminelle løpebanen. Her begås flere drap, og i en westernliknende passasje forsøker de to seg på et togran.

Mikael (Filip Berg), den ene av de to, introduseres som en kvinnebedårer og sjarlatan. Han trer snart frem som en vaskeekte manipulator med sosiopatiske trekk og stor makt overfor den yngre, veikere Johannes (Åsmund Høeg) – en tidligere skogsarbeider som nå har gitt seg landeveien i vold og drømmer om et liv som sjømann. Dahlsbakken mer enn antyder at Johannes er homofil og forelsket i Mikael.

Johannes (Åsmund Høeg) er skogsarbeideren som ble landstryker og deretter lokket med inn i en kriminell løpebane.

Henrik Martin Dahlsbakken er selvlært i filmfaget, og produserer film i et imponerende tempo: Åtte filmer i høyst ulike sjangre siden langfilmdebuten «Sensommer» i 2016, og med «Gledelig jul» (2020) som et høydepunkt i min bok. «De fredløse» kom i fjor, men ble rammet av pandemien, noe som gjør at Dahlsbakken har to filmer på kino i år; denne og skrekkfilmen «Forbannelsen».

Et slikt tempo gjør nødvendigvis at kvaliteten står i fare, og i mine øyne er Dahlsbakken best når han bare leker seg med en sjanger. Slik han gjorde med «Gledelig jul» (med manus av Erlend Loe), eller i fjorårets «Prosjekt Z». Forsøkene på å skrive psykologiske dramaer strander gjerne i at de ikke lodder dypt nok og vipper litt for mye mot klisjeene. Det gjelder også «De fredløse».

At historien ikke fortelles fra A til Å, men vipper frem og tilbake i tid, er et fint grep. Men Dahlsbakken bruker spiseskje når han skal forklare oss Johannes gjennom gjentatte tilbakeblikk, særlig i sluttsekvensen. Det lille vi får av Johannes’ og Mikals bakgrunnshistorier er ikke nok til å gi dem dybde, og samtidig litt oppbrukt som forklaringsmodell.

Mikal (Filip Berg) introduseres som en sjarmerende sjarlatan og kvinnebedårer.

Oskar Dahlsbakken er regissørens bror og faste fotograf, og leverer her et usedvanlig flott arbeid. Mye hentes fra gode innspillingssteder. Østlandske skoger, landeveier og åkre fyller lerretet. En særdeles vakker scene fra en rapsåker i full blomst har noe nesten Terrence Malicks over seg. Tidsbildet er troverdig, og situasjonene godt tegnet. Men jeg savner en dypere begrunnelse for hvorfor filmen er laget – ut over å fortelle en «god historie». For den historien Dahlsbakken forteller er jo ikke god. Den er hjerteskjærende vond. Den handler om avhengighet, om å gå til grunne, om bestialske drap. Derfor burde den treffe som et slag i mellomgulvet. Det gjør den ikke.