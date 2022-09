Endelig er true crime tilbake. Dette er vanvittig ambisiøst.

Kan en kjent krimforfatter virkelig klare å snu Eirik Jensen-saken?

Lars Christian Nygaardstrand (til v.), Helge Moldver og Stein Morten Lier vil forsøke å snu Eirik Jensen-saken. Kan de lykkes?

«Eirik Jensen: Mannen i grått»

Hvem: «Avhørt» fra Batong Media, med Stein Morten Lier, Helge Moldver og Lars Christian Nygaardstrand

Hva: «Eirik Jensen: Mannen i grått»

Hvor: Podme

Når: Episode 4 av 8 slippes denne uken

True crime er ikke lenger hva det engang var. Sjangeren som har betydd mer enn noen annen for podkastens popularitet, er blitt vannet ut til det ugjenkjennelige.

Nå inkluderer den alt fra mediehusenes polerte gjenfortellinger av kjente kriminalsaker til ungjenter med dårlig diksjon som leser opp oversatte Wikipedia-sider om gamle seriemordere. Felles for dem alle er at de ikke bringer noe nytt til torgs.

Jeg hadde nesten gitt opp.

Men plutselig dukket noe oppsiktsvekkende opp fra uventet hold.

For å høre «Eirik Jensen: Mannen i grått» må man ha et abonnement på plattformen Podme.

Da milliardær Kjell Inge Røkke nylig flyttet fra landet, fikk et av Norges mest interessante podkastprosjekter de siste årene ny aktualitet. Siden 2020 hadde krimforfatter Stein Morten Lier og makker Helge Moldver gått utpressingssaken mellom Røkke og den såkalte «torpedoen» Jan Erik «Jannik» Iversen etter i sømmene.

Serien «Torpedoen og milliardæren» var nyskapende både i form og innhold.

En rekke nye og oppsiktsvekkende opplysninger kom frem, og tipsene og kildene renner fortsatt inn. Kjell Inge Røkke kommer mildt sagt dårlig ut, og fremstår som en regelrett gangster som virkelig ikke skyr noe som helst.

Nå gaper «Avhørt» enda større, og går løs på norgeshistoriens mest omtalte korrupsjonssak, Eirik Jensen-saken.

Så langt lover det godt.

I 2020 ble politietterforsker Eirik Jensen dømt til lovens strengeste straff for å ha bidratt til innførsel av 16,7 tonn hasj til Norge. Jensen har hele tiden hevdet sin uskyld.

Jensen hevder han har avdekket nye opplysninger som setter saken hans i et nytt lys, og han vil at Lier skal etterforske videre og konfrontere politi og påtalemyndighet.

Nå er de i gang. Tre av i alt åtte planlagte episoder er sluppet. Her går Lier, Moldver og produsent Lars Christian Nygaardstrand opp bakgrunnen for saken, og lar oss også møte Eirik Jensen selv. Men hva Jensen faktisk har av nye opplysninger å tilby, holder både han og produksjonen fortsatt tett til brystet.

«Jeg likte at «Avhørt» var røffere i kantene, litt mindre striglet», skriver anmelder Stig Arild Pettersen.

Produksjonsmessig har «Eirik Jensen: Mannen i grått» et mye mer profesjonelt uttrykk enn tidligere innhold fra «Avhørt». Det er åpenbart at de har fått større ressurser i ryggen ved å bli en del av Schibsteds Podme-plattform. Lydbilde og overganger er bedre, det hele er mye mer «tight».

Det er ikke nødvendigvis bare bra. Jeg likte at «Avhørt» var røff i kantene, litt mindre striglet. Det gjorde at jeg levde meg mer inn i jakten, følte meg mer til stede. Dette påvirker også oppbygging av spenningskurver. I tredje episode blir vi med på en langtekkelig «biljakt» som ikke fører til noe som helst. Denne kunne de ha spart oss for.

De er imidlertid gode historiefortellere. De er flinke til å gjenta viktige opplysninger og holde orden i kompliserte sakskomplekser. De hjelper oss til ikke å ramle av.

Dette er et ekstremt ambisiøst prosjekt. Ikke bare fordi saken er så omfattende, men også fordi målet er å snu det som kanskje er den største prestisjesaken for norsk politi og påtalemyndighet siden Arne Treholt.

Hovedpremisset er om «de som ledet etterforskningen mot Jensen selv har rene hender?»

Men er det noen som kan klare det, så er det dem. Stein Morten Lier har vist en vanvittig evne til kildepleie. Han har stor tillit i mange lyssky miljøer. Og som et ekte true crime-prosjekt fører hver nye opplysning som kommer ut til at nye kilder melder seg.

Det ser vi allerede. Mandag morgen skulle fjerde episode komme. I stedet kom en «viktig beskjed» på 49 sekunder om at episoden er utsatt noen dager fordi det har kommet så mange nye opplysninger.

«Jeg mener at Eirik bør gå ut med det, for det er jo en mulighet for ham til å få saken gjenopptatt – så ille er det», sier Lier i det korte klippet.

Derfor er det kanskje litt merkelig at de har valgt å sikte mot bare åtte episoder allerede i starten av produksjonen. Dette kan trekke ut. La oss håpe at de ikke lar seg begrense.

Denne uken besluttet en dommer i Baltimore i USA at den nå 42 år gamle Adnan Syed skulle løslates etter 22 år i fengsel, dømt for drapet på sin daværende kjæreste i 1999.

Dette er saken som Sarah Koenig ettergikk i podkastprosjektet «Serial» i 2014, som ble starten på true crime slik vi kjenner det – og slik det skal være. Uten podkasten hadde Syeds sak trolig aldri blitt gjenopptatt.

Hvis Stein Morten Lier og resten av gjengen i «Avhørt» skulle få til det samme med Eirik Jensen-saken, ville det vært vanvittig oppsiktsvekkende.

Men det er ikke umulig.

