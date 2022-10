Slik vant han årets pressefoto to ganger

Fotograf Mads Nissen (42) reiser verden rundt med ett kamera: – Bildet er en veldig intim måte å forstå de andre på.

Mads Nissen (42) vant årets pressefoto i 2015 og 2021.

Han sto i mange timer foran sykehjemmet i nabolaget Viva Bem.

Det var forbudt for brasilianere å besøke de eldre på sykehjem, og pleierne ble beordret til å ha minst mulig fysisk kontakt med beboere.

For å tilpasse seg dette, oppfant pleierne «The hug curtain». Det er laget av et stort plastark med to lommer på hver side hvor beboere og pleiere setter inn armene.

Det ble Rosa Luzia Lunardi sin første klem på fem måneder. Nissen dokumenterte øyeblikket da den 85 år gamle damen ble omfavnet av sykepleieren Adriana Silva da Costa Souza.

Her får Rosa Luzia Lunardi sin første klem på fem måneder av sykepleieren Adriana Silva da Costa Souza.

Bildet som viser håp, lengsel og empati vant årets pressefoto i 2021, den største ære en pressefotograf kan få. Det er andre gang Nissen vinner prisen.

Oppdaget sitt talent i Latin-Amerika

Nissen hadde alltid hatt lyst til å forlate den danske landsbyen hvor han vokste opp. Som 19-åring reiste han derfor til studentbyen Merida i Venezuela.

Latin-Amerika var akkurat det han ønsket seg.

Han sto i gaten og begynte å ta bilder. Merida var det motsatte av livet hans i Danmark. Det var mange mennesker og mye som skjedde. Og der slo det ham hvordan bilder kan dokumentere virkeligheten.

– Jeg husker veldig godt den følelsen jeg fikk i kroppen. Etter det tenkte jeg bare på å bli fotograf, forteller Nissen.

Det vanskeligste øyeblikket

Han jobber til daglig i Danmarks største avis, Politiken. I tillegg driver han med egne prosjekter. Han reiser verden rundt med sitt Hasselblad-kamera for å dokumentere blant annet krig, sosial ulikhet og voldtekt.

Forrige uke var han i Bergen, i anledning journalistkonferansen Fortellingens kraft, for å fortelle om hvordan han jobber.

– For meg handler fotografi om empati. Bildet er en veldig intim måte å forstå andre på, sier Nissen.

Nissen var i Ukraina under krigen. Her er bildet av Yevgeni som tar farvel med sin kone Oksana, og sine to barn, Any og Illa.

– Handler kun om kjærlighet

I 2014 reiste han til Russland for å dokumentere undertrykkelse av skeive. Der traff han både undertrykkeren og de undertrykte.

På en Youtube-video så han en gjeng som viser i detaljer hvordan de torturerer skeive. Gjengen brukte datingappen Grindr, for å jakte skeive menn som bor i Moskva. Nissen traff dem.

Etter møtet bestemte han seg for ikke å reise fra Russland før han hadde tatt bilder som handler om noe annet enn tortur.

I St. Petersburg traff han Jon og Alex. Nissen ble med paret hjem, for å dokumentere livet deres. Senere samme år vant han prisen for årets pressefoto for første gang.

– Jeg dedikerte hele året etterpå til å spre budskapet til Jon og Alex gjennom intervjuer og kunstnersamtaler. Det handlet ikke om vest mot øst, eller om religion. Det handlet kun om kjærlighet, sier Nissen.

Alex døde i 2019 på grunn av hjerteproblemer. – Jeg er veldig stolt over at jeg fikk synliggjort Alex sitt budskap, sier Nissen.

Følger statsministeren

I 2020 fikk den danske statsministeren, Mette Frederiksen, en melding fra Nissen.

– Jeg så på bildene vi har av politikere i Danmark, og syntes at alle er like og kjedelige. Derfor bestemte jeg meg for å endre det.

Nå reiser han rundt med statsministeren. Målet er å vise statsministerens hverdag.

– Jeg ønsker å styrke demokratiet i Danmark ved å vise den menneskelige delen av livet til politikere, sier Nissen.

– Bildet er en veldig intim måte å forstå andre, sier Mads Nissen.

Hater klisjebilder

I fjor reiste Nissen til Afghanistan. Der jobbet han med å dokumentere hvordan Taliban behandler rusavhengige i fengselet.

I bilder fra landet – som er mest kjent for undertrykkelse av kvinner – fantes det få som viste akkurat det.

– Jeg nekter å vise kvinner fra Afghanistan bare som undertrykket. Noen damer jeg traff der er de modigste mennesker jeg har møtt i mitt liv, sier Nissen.

– Som fotograf har jeg ansvar for å vise virkeligheten, og ikke bare å ta klisjebilder som selger mest.

