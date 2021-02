Et rørende innblikk i reisen fra stjerneskudd til superstjerne

«Billie Eilish: The World’s a Little Blurry» er på mange måter en oppvekstskildring.

Billie Eilish med bror og samarbeidspartner Finneas O'Connel. Foto: AppleTV+

Hanne Marie Nord

Fakta «Billie Eilish: The World’s a Little Blurry» Tilgjengelig på AppleTV+ fra fredag 26. februar

Dokumentar

Regi: R.J. Cutler Les mer

Billie Eilish tok for alvor verden med storm i 2019, da hun slapp debutalbumet «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». R.J. Cutlers («The September Issue», «If I Stay») dokumentar følger Billie gjennom prosessen med å skrive albumet, frem til prisdrysset på Grammy-utdelingen i 2020.

Dokumentaren er et sjarmerende og tidvis rørende innblikk i Billies liv med familien, både hjemme og på turné.

Det virker som filmcrewet i stor grad kun har fulgt med som flue på veggen, skriver BTs anmelder. Foto: AppleTV+

Vi blir med inn på soverommet hvor Billie og storebror Finneas skriver låter, en prosess Billie sier hun hater, men som også er fylt med mye latter. Finneas på sin side har fått beskjed fra plateselskapet om å skrive en «tilgjengelig» hit, og prøver å rekke å få debutalbumet ferdig innen de skal på turné.

En tekstplakat konstaterer at Billie var 13 år gammel da hun postet sangen «Ocean Eyes'» online, og at hun tre år senere, i 2018, spiller en konsert i Salt Lake City foran ekstatiske fans. Utenom dette får vi ingen kommentarer eller forklaringer underveis, utover det som kommer frem organisk.

Turnélivet tærer på kropp og psyke, og det er tungt å være borte fra venner og kjæresten. Klipp fra konsertene kobler låtene til disse opplevelsene. Foto: AppleTV+

Iblant snakker Billie eller familien til kamera, men det er ingen intervjusituasjoner, og virker som filmcrewet i stor grad kun følger med som flue på veggen. Spørsmål til Billie om tankeprosesser og valg hadde iblant vært på sin plass, samt informasjon om enkelte folk Billie møter, men for det meste er det fint bare å observere.

Parallelt med reisen til å bli en superstjerne, går Billie gjennom en vanlig tenårings problemer og opplevelser. Kjærlighetstrøbbel, frihetsfølelsen når hun endelig tar lappen, og både krangler og fine øyeblikk sammen med familien er med.

Familien er tydelig en viktig støtte for henne hvert steg på veien. Billies mor, Maggie, byr på tanker om hvor vanskelig det må være for unge artister som ikke har et slikt støtteapparat. Billies store helt, Justin Bieber, trekkes inn som et eksempel. At Billie senere får samarbeide med og møte Bieber, fører til flere rørende scener.

Familien er tydelig en viktig støtte for Billie hvert steg på veien. Her med mor Maggie. Foto: AppleTV+

Det familiemedlemmet som hadde vært mest interessant å bli kjent med, forblir dessverre ganske anonym. Finneas er Billies nærmeste samarbeidspartner, spiller med henne på konsertene, og er åpenbart en avgjørende del av suksessen. Jeg savner å få innsikt i hvordan det hele oppleves for ham.

Det kommer frem at Billie lenge har slitt med mørke tanker som speiles i låttekstene hennes. Turnélivet tærer på kropp og psyke, og det er tungt å være borte fra venner og kjæresten. Klipp fra konsertene kobler låtene til disse opplevelsene. Særlig bilder fra konserten hvor Billie bryter sammen i gråt underveis i sangen «i love you» er sterkt.

Filmen er på mange måter en oppvekstskildring og ender på en positiv, håpefull tone som fansen nok vil sette stor pris på.