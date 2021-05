Gigantgave på 610 millioner til DNS: – Jeg eksploderer av glede

Etter over fem års kamp, bevilger regjeringen 610 millioner kroner til en total modernisering av teaterhuset på Engen.

Den Nationale Scene skal bli et topp moderne teaterhus. Foto: Jannica Luoto

Pengene ble delt ut i statsministerboligen i dag, med statsminister Erna Solberg (H) og kulturminister Abid Raja (V) som vårens julenisser.

– Dette er en viktig sak. Bergen fortjener et godt teater. Gode arbeidsvilkår er utrolig viktig. Budsjettene fremover er trange, så dette er en tydelig prioritering fra regjeringens side, sier Solberg.

Kulturminister Abid Raja (BT) ga en gullgraverhakke til statsminister Erna Solberg. – Denne skal du bruke til det første spadetaket på DNS i høst, sa Raja spøkefullt til henne. Foto: Knut Egil Wang

Teatersjef Stefan Larsson har fremdeles ikke fått innreisetillatelse til Norge og mottok nyheten fra huset sitt i Stockholm.

– Dette er bare helt vidunderlig. Jeg har arbeidet så hardt med dette prosjektet de siste 14 månedene, sier Larsson på telefon.

Prosjektene ble forkastet

DNS har i over fem år jobbet målrettet med å få modernisert teateret. Det var lenge to hovedspor:

Først ville de reise et nybygg i Teaterparken over fem etasjer, noe som ville krevd en avfredning av parken. Vernemyndighetene sa tidlig at dette ville bli nærmest umulig å få til

Alternativ to var å koble sammen DNS og Rick’s-bygningen i Veiten til et moderne storteater med mye større arealkapasitet. Dette viste seg å bli veldig dyrt, med en prislapp på over en milliard kroner . Vernemyndighetene var også skeptiske til denne løsningen.

Teatersjef Stefan Larsson og kulturminister Abid Raja (V) har hatt tett dialog om moderniseringsplanene til DNS. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Statsminister Erna Solberg (H) hadde med tre av ministrene for å presentere DNS-nyheten. (Fra venstre) klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), kulturminister Abid Raja (V) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Knut Egil Wang

Begge prosjektene ble i fjor høst forkastet av kulturminister Abid Raja (V).

På et pressetreff utenfor DNS, bevilget han ti millioner kroner til teateret slik at de kunne finne en god løsning for verksteder, lager og prøvesaler på en ekstern adresse.

– Jeg eksploderer av glede over at vi klarte å levere på den planen Stefan og jeg la etter vårt første treff da jeg besøkte DNS, sier Raja.

«Dette problemet lover jeg å fikse»

Kulturministeren forteller at han og Larsson raskt ble enige om at det var helt utopisk å forsøke å utvide det eksisterende teaterbygningen.

– Det er ikke bare teaterbygget som er vernet, men også grunnen rundt. Da jeg besøkte loftet deres, sa jeg til Stefan at «sånn kan dere ikke ha det. Dette problemet lover jeg å fikse», sier Raja.

Kulturministeren besøkte Malersalen på DNS i september. Da skjønte han at teateret trengte mye større plass. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Kulturministeren ønsket å få til en løsning for teateret.

– Derfor fant vi en tredje vei: Å gi ti millioner i fjor over kulturbudsjettet, slik at DNS kunne få gode nye lokaler utenfor, til verksted og ansatte, og komme opp med dette tredje prosjektet, sier Raja.

– Det vakreste jeg har vært med på

Tidligere denne uken kunne BT avsløre at DNS har leid 5000 kvadratmeter gulvflate i en næringspark på Laksevåg. Der skal de i løpet av høsten flytte verksteder og deler av administrasjonen – totalt 40 ansatte.

Det frigjør mye plass i det 112 år gamle teaterbygget på Engen. Tidlig i januar sendte DNS en søknad til kulturdepartement på i overkant av 500 millioner kroner for en total rehabilitering og modernisering av bygget.

– Teateret ligger der som en kirke på Engen, mener Stefan Larsson. Foto: Jannica Luoto

Teatersjef Stefan Larsson skal bygge et teaterhus som kan holde høy standard i 50 år.

– Dette det vakreste jeg har vært med på i mitt profesjonelle liv. Jeg er glad både på vegne av Bergen og Vestlandet. Det viser en vilje til å satse på regionen i en pandemi.

Teatersjefen roser Abid Raja for handlekraften i denne saken.

– Han har vist praktisk politikk. Han sa fra første dag at han skulle gjøre noe, sier Larsson.

Regjeringen foreslår konkret å gi et investeringstilskudd på 40 millioner kroner til Den Nationale Scene i 2021, samt tilhørende tilsagn om ytterligere 568,4 millioner kroner til prosjektet i kommende år – en samlet ramme på 608,4 millioner kroner.

DNS vil selv være ansvarlige for gjennomføringen.

Kulturministeren tok selfie med HR-sjef på DNS, Hanne Jacobsen, teatersjef Stefan Larsson og styreleder på DNS, Katrine Trovik, da han besøkte teateret i september. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Dette skal de gjøre:

Det største enkeltprosjektet blir å senke gulvet og øke takhøyden i Teaterkjelleren med 2,5 meter.

Det etableres to prøvesaler på plan 3, i dagens verksteder. Én av disse to prøvesalene blir fleksibel, så den kan brukes som mottakelsesrom og scene.

Før første gang skal det installeres publikumsheiser i DNS, og det blir nye toalettfasiliteter. Dermed kan folk med ulike funksjonsnedsettelser få god tilgang til huset.

Lille scenen beholdes der den er i dag og får atkomst fra ny heis.

Smie gjøres om til et nærverksted.

Glasstak over terrasse på nord/øst-siden av bygget, for å skape lokale til publikumsfoajé i tilknytning til nye prøvesaler/scener på plan 3.

Teatersjefen håper å kunne starte arbeidet i høst, i de øverste etasjene.

– Det vil ikke påvirke det som skjer på scenene. Når det store arbeidet tar til i 2023, og vi må flytte ut av bygget i cirka åtte måneder, skal vi samarbeide med andre teatre og spillesteder i Bergen, sier Larsson.

Erna Solberg har fått med seg debatten i Bergen om at det er altfor mange kulturinvesteringer i Oslo.

– Det er viktig at vi har gode og tunge institusjoner i Oslo. Men jeg er også opptatt av at når vi har tre nasjonalscener i Norge, et av dem i Bergen, må de få samme rammevilkår, sier Solberg.