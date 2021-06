Liv Ullmann får Æres-Oscar

Skuespilleren Liv Ullmann får sammen med Samuel L. Jackson og Elaine May Æres-Oscar.

Liv Ullmann i Riksteatrets lokaler i Nydalen i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB

– Liv Ullmanns mot og følelsesmessig åpenhet har gitt publikum dypt rørende tolkninger på skjermen, sier David Rubin, som er president for Academy of Motion Picture Arts and Science, i en uttalelse, ifølge Los Angeles Times.

Ullmann har blitt Oscar-nominert to ganger, men har ikke vunnet den gjeve statuetten. Hun har imidlertid mottatt en rekke andre priser både som skuespiller og regissør.

Utdelingen av prisen vil skje 15. januar 2022.

Publisert Publisert: 24. juni 2021 23:20