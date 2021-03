Monica Heldals nye plate er vakker og forfriskende

Artisten fra Arna viser en større bredde som låtskriver og musiker – en liten kursendring vil være kjærkommen for hennes karriere.

Det har vært ganske stille fra Monica Heldal de siste årene. Nå er hun tilbake med et sterkt comeback. Foto: NTB kultur

Joakim Randa Berthelsen

Publisert Publisert Nå nettopp

Fakta Monica Heldal «Ravendale» Country, Drabant Music Les mer

Da Monica Heldal slapp debutplaten «Boy from the north» (2013), var mottakelsen overveldende positiv. Hun dro på europaturné med den engelske singer-songwriteren Ben Howard, solgte svært godt og dro hjem hele to spellemannpriser.

Debuten, samt oppfølgeren «The one in the sun» (2016), markerte Heldal som et låtskrivertalent av de helt sjeldne, med en slående sjangerbeherskelse. Tittellåten fra debutplaten er et godt eksempel i så måte – en vakker, velskrevet folklåt fremført med en tilstedeværelse som vekker langt mer i lytteren enn bare bekreftende nikk fra kjennerne.

Da det plutselig poppet opp et par flotte singelutgivelser på nyåret, hadde det imidlertid lenge vært stille fra Heldal. Nå er altså tredjeplaten «Ravensdale» her og den markerer et karrieremessig taktomslag, snarere enn et rent stilskifte. Virkemidlene er gjenkjennelige, men enkelte aspekter ved folksjangeren fremheves i større grad enn tidligere.

På «Ravensdale» trer låtskriveren Heldal litt til side og gir plass til et mer ambisiøst, atmosfærisk og til dels psykedelisk lydbilde. Røttene ligger fremdeles i americana, folk og irsk sangtradisjon, men uttrykket sammenfaller i større grad med mer moderne folkindie enn tidligere, i tråd med amerikanske artister som Fleet Foxes og Waxahatchee.

Fraværet av umiddelbart slående låter gjør at dette er et album som trenger litt tid, men når det først rører på seg, så åpner platen seg som en senvinter som sakte glir mot vår. Først bare en antydning lysere, en umerkelig endring av gråtone på himmelhvelvingen, siden slipper lyset gjennom sprekkene i skydekket, luktene endrer seg og det vokser påskeliljer i øregangene.

Heldal viser her frem en større bredde som låtskriver og musiker, en liten kursendring jeg tror vil være kjærkommen for hennes karriere.

Les også Dette er et album som gjør sterkt inntrykk på lytteren

Åpningslåten «Ravensdale Reprise» setter stemningen på utmerket vis, med harmoniske innslag av fløyte, repetitive gitarmønstre og subtile perkusjonselementer som flott rammer inn Heldals vokal, som her låter mer som slags skogsånd enn en musiker fra Arna. De påfølgende låtene følger sømløst inn i malen satt innledningsvis, hvor singlene «Wallowa lake» og «Glitter in gold» utmerker seg positivt. Den aller beste låten er dog «Síocháin», med sitt nærmest hypnotiske, jagende driv og vakre hint mot psykedelisk folk, ikke rent ulikt hippierockere som Love.

Den eneste låten som skranter litt er «Peacetown», hvor mye av det som ellers hever albumets ut over det ordinære, nærmest blir sin egen verste fiende. Låten faller flatt gjennom sitt regelrette bombardement av de tidligere så medrivende virkemidlene og anstrengende pretensjoner mot det majestetiske.

«Peacetown» vokser ikke med tid og tålmodighet slik som resten av albumet, men snarere snerper den seg til og lukker seg stadig mer, noe som neppe var meningen.

Ambisjonsnivået er dog såpass høyt man kan tillate noen feilskjær. Monica Heldals comebackplate er et vakkert og forfriskende stykke musikk som vokser seg inn i øregangene i takt med vårsolen, litt varmere og litt større for hver gang du lukker øynene og trykker play.