Fant nesten 2000 år gamle levninger i Pompeii

Det er blitt gjort et funn av to nye levninger i utgravningen i Pompeii som har ligget bevart av vulkanasken fra Vesuv i nesten 2000 år siden.

Avstøpningen av levningene til det forskere tror var en rik mann og hans unge slave på stedet der de ble funnet nær Pompeii i Italia. Foto: Parco Archeologico di Pompeii via AP/NTB

NTB

Den mektige italienske vulkanen hadde et dødelig utbrudd i år 79. Myndighetene som har ansvaret for utgravingene, varsler at de to levningene ble funnet i Civita Giuliana, 700 meter nordvest for Pompeii.

De to ble funnet i en villa med utsikt over Napolis bukt og har ligget bevart under vulkanasken som dekket folk og bygninger. Askelaget har gjort at både levninger, bygninger og gjenstander er svært godt bevart, og Pompeii er blitt et internasjonalt turistmål.

Levningene ble funnet i en krypt knyttet til en villa som lå med utsikt til Napoli-bukten. Foto: Parco Archeologico di Pompeii via AP/NTB

Forskerne tror levningene som nå er funnet, tilhører en ung slave og en rik, eldre mann. Dette er basert på restene av klærne.

Levningene ble funnet i en krypt knyttet til villaen der beboerne trolig gjemte seg for vulkanutbruddet. Like ved villaen ble det funnet en stall og levningene av tre hester i seler. Utgravningene i Pompeii fortsetter til tross for koronaviruset, men pandemien har satt en stopp for turistbesøkene til det historiske stedet.

Vesuvs utbrudd i år 79 er blant de dødeligste kjente vulkanutbrudd i Europa. Trolig ble minst 2000 mennesker drept av lavaen og den glovarme luften som fulgte utbruddet.