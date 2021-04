Gammel Aurora-låt har fått nytt liv

Vi har plukket ut tre kultursaker til deg.

Mennesker med en bok i magen skriver for harde livet

Vibeke Koehler debuterer med fantasybok for barn. Foto: Alice Bratshaug

«– Jeg hadde aldri blitt ferdig nå uten nedstengingen»

Pandemien har gitt folk tid og anledning til å skrive. Forlagene drukner i manus.

Vibeke Koehler er av dem som har benyttet anledningen. Hun har skrevet bok om magiske strikkepinner.

– Strikking og sånt kan høres kjedelig ut for barn. Men å sette slik gammel kunnskap inn i en magisk sammenheng, gjør det grådig interessant. Jeg brenner for at slik kunnskap ikke skal forsvinne, sier hun.