Sammen er disse musikalsk dynamitt

Stjernelaget i The Side Effects sto for et musikalsk overskudd uten like på Nattjazz’ første kveld.

Stian Carstensen, Marius Neset og Thomas Strønen er medlemmene i den nye gruppen The Side Effects. Foto: Tuva Åserud

Stemningen på Verftet under årets Nattjazz blir nok ganske annerledes, med færre konserter hver kveld og kun hundre publikummere inne av gangen, alle anvist til hver sin stol. Under åpningskvelden var det imidlertid ingenting å si på responsen fra salen.

Det er underlig med musiker Stian Carstensen – det kan virke som om alt han tar i blir til gull. Han har samarbeidet med et utall spennende medmusikere både innenlands og utenlands, i band som legendariske Farmers Market og sjangerkryssende Music for a While med bergenseren Tora Augestad.

Multiinstrumentalisten Stian Carstensen er kjent blant annet fra det legendariske bandet Farmers Market. Foto: Tuva Åserud

Tidligere denne dagen hadde han sluppet en smakebit fra den kommende soloplaten sin, i form av en syv minutter lang singel og en absurd musikkvideo der han rømmer fra psykiatrisk klinikk og ender opp flytende rundt i en elv, spillende på en gitar som han siden brenner opp. Noe sier meg at høstens albumutgivelse blir en begivenhet verdt å vente på.

I prosjektet The Side Effects har han slått seg sammen med Thomas Strønen på slagverk og «verdens beste saksofonist», som han kaller osingen Marius Neset. Neset går også ofte under navnet «Trollmannen fra Os». Den lokale – og internasjonale – saksofonstjernen er simpelthen av et helt eget kaliber, han rendyrker sin egen stil som han videreutvikler i rasende fart, enten han skriver musikk for symfoniorkester eller for små super-ensembler som dette.

Carstensen og Neset har til felles både en uanstrengt virtuositet på instrumentene sine og en fullstendig mangel på respekt for tradisjonelle sjangergrenser. Det er ingen vits i å prøve å putte de to i noen annen bås enn «jazz», men da i jazzens bredeste og mest usnobbete definisjon.

Det manglet ikke på idérikdom i det musikalske materialet denne kvelden heller. Konserten begynte rolig, med litt duse samplinger og forsiktig putling på instrumentene. Ganske fort kom Carstensen opp i gass med en frekk melodi i det han gjerne kaller en «utrydningstruet taktart». Etter at temaet hadde fått kjørt seg en stund, brente Neset av en solo på sopransaksofonen, og jeg var nesten lettet over at jeg ikke satt på fremste rad, så høy ble energien.

Osingen Marius Neset blir omtalt som verdens beste saksofonist på scenen på Verftet fredag. Han er virkelig blitt en internasjonal stjerne. Foto: Tuva Åserud

I løpet av en knapp halvannen time lot gjengen seg inspirere av blant annet barokk-komponisten Lully, norsk folkemusikk og banjo-americana, og jeg ga tidlig opp å holde rede på skiftene i taktarter. Midt i settet tok de gudskjelov en lyrisk, liten vals «for å roe oss litt ned», som Carstensen sa det mens han snakket på innpust.

Carstensen vekslet mellom trekkspill, pedal steel og banjo. Han brukte banjoen på de underligste måter og skapte lyder jeg aldri har hørt fra instrumentet før. Også Neset briljerte på de ulike saksofonene sine, for eksempel på låten som Carstensen ga navnet «Mjølkesyreslåtten», der det til tider kunne høres ut som om det sto to saksofonister på scenen.

Hver for seg er Neset og Carstensen kruttsterke både som musikere og komponister. Sammen er de dynamitt. Og så skal vi ikke glemme å hylle den stødige slagverkeren Strønen, som med stor virtuositet lot seg lokke med på alle de sprø innfallene til sine to bandkompiser.

Det var mye overskudd, humor og selvironi i spillet til de tre musikerne. Som ekstranummer lokket de til allsang på låten som nærmest er blitt en slags korona-hymne, Eric Carmens «All by Myself», i den vittigste, inderligste og nydeligste versjonen jeg har hørt det siste drøye året.

Dette var en fantastisk Nattjazz-åpning.