For første gang er flest abonnementer heldigitale: – Jeg tror det er veldig lett å forklare

Det totale opplaget for norske aviser rykket frem med 3,4 prosent fra første til andre halvår i 2020. For Sogn Avis har digital omstilling gitt resultater.

Arve Uglum tok over som ansvarlig redaktør i Sogn Avis i november i fjor. Da var avisen midt i en digital omstilling. Her er han sammen med frontsjef Sigrid Nese Thue. Foto: Anders Huke / Sogn Avis

NTB

Anders Veberg

Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Det viser nye tall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA). Onsdag presenterte de ferske opplagstall for norske aviser.

Hos Sogn Avis på Leikanger i Vestland betydde det kake i lunsjen. De avsluttet fjoråret med 1087 flere abonnenter enn på starten av året. Pilene peker fortsatt oppover, forteller redaktør Arve Uglum. LLA utpekte dem til fjorårets opplagsvinner blant lokalavisene.

– Jeg tror det er veldig lett å forklare, sier Uglum.

Stikkordene er konsernet Amedia i ryggen og en overgang til å tenke digitalt først. Da 2020 startet, var Sogn Avis blitt en del av Amedia. I februar begynte den digitale omstillingen. Nå kommer de fleste nye leserne på nett.

– Du kan godt si at det var på overtid at Sogn Avis ble digitale. Men da det først skjedde, skjedde det ekstremt brått. Både staben og leserne var klare for det.

Kakefatet på Leikanger forteller en historie om norske aviser i 2020: Det går bra for lokalavisene. Og nå er flest abonnenter i Norge heldigitale, viser tallene.

Salg av papiraviser går fremdeles ned, men nedgangen er mindre enn i fjor. Stadig flere tegner digitale abonnementer. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ser en koronaeffekt

– Vi har lenge sett at norske mediebrukere har gått til våre redaksjonelle medier for å holde seg oppdatert på pandemien, og nå ser vi altså en koronaeffekt også i de offisielle opplagstallene, sier administrerende direktør Randi Øgrey i MBL i en pressemelding.

Over 1,2 millioner abonnementer er nå heldigitale, og det digitale opplaget øker med 12 prosent. 85 prosent av de sammenliknbare titlene opplever fremgang, ifølge MBLs tall.

– Dette viser at journalistikken faktisk kan finansiere journalistikken om innholdet oppleves som godt og relevant, sier Øgrey.

Uglum og Sogn Avis merker også koronaeffekten. I mars skjøt lesertallene fart da samfunnet stengte.

– Samtidig falt ikke tallene da samfunnet åpnet igjen. Det er viktig å huske på at Sogn ikke er Oslo. Her lever folk forholdsvis normalt, i alle fall sammenliknet med Oslo. Vi fikk et trafikkløft, men vi har tatt vare på trafikken selv om livet er mer normalisert, sier Uglum.

Bremset nedgang i papiraviser

Papiraviser har gått jevnt ned over lang tid. I 2019 gikk papiropplaget ned med 13 prosent. Det gikk også ned i fjor, men kun med 4 prosent.

– I en tid hvor informasjonsbehovet er stort, søker mange i større grad til kilder man har høy tillit til for å orientere seg i nyhetsbildet. Stadig flere nordmenn mener det er viktig å bruke et variert utvalg av nyhetskilder og å være oppdatert til enhver tid, sier Øgrey.

Halvparten av dem under 30 år har tilgang på avisabonnement, ifølge MBL. Nær tre av fire nordmenn betaler for abonnementene selv, og svært mange abonnerer på mer enn én tittel.

VG og Hjemmet størst

VG, medregnet papiravis og VG+, er fremdeles Norges største avis etter opplag, med et opplag på over 287.000. Det er en vekst på 8 prosent fra året før.

De er fulgt av Aftenposten og Dagbladet, med henholdsvis 257.000 og 115.000. Deretter følger Dagens Næringsliv, Bergens Tidende og Adresseavisen.

Samtidig gikk salget noe ned for magasiner og ukeblader når det gjelder sammenliknbare titler. Opplaget endte på litt over én million i fjor, noe som er en nedgang på 3,9 prosent.

I fjor ble det solgt 35 millioner blader, hvorav Hjemmet fortsatt er landets største magasin opplagsmessig.