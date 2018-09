Den svenske teaterkjempen Stefan Larsson blir ny teatersjef på DNS. Han kommer til å pendle mellom Bergen og Stockholm.

Onsdag var de ansatte på Den Nationale Scene kalt inn til husmøte. Der informerte styreleder Siren Sundland om hvem som blir ny sjef på teatret etter Agnete Haaland.

Suksess på DNS

Helge Jordal og Johannes Joner var blant de åpne søkerne, men BT har grunn til å tro at ledelsen tidlig så over kjølen for å finne ny sjef.

Den svenske teatertungvekteren Stefan Larsson ble spurt og overtalt.

Larsson har vært mangeårig kunstnerisk leder for ungdomssatsingen på Dramaten i Stockholm. Han har vært sjef på Aarhus teater og sjef for Betty Nansen Teatret i København.

Men for den store hopen er han mest kjent som regissør, blant annet for mange av Mikael Persbrandts største suksesser.

I fjor hadde Larsson både kunstnerisk suksess og publikumssuksess med «Hamlet» på DNS' Store Scene, med Preben Hodneland i hovedrollen.

Han har også gjestet DNS under Festspillene, med Strindbergs «Dødsdansen» i 2016. Persbrandt og Lena Endre hadde hovedrollene.

– Jeg likte teateret og byen. Den er fylt av både kultur og natur. Jeg fikk en følelse av at jeg ville jobbe her, sa Larsson til BT i 2016.

Han er for tiden midt i prøvene på Molieres «Den innbilt syke», som får premiere på Maximteatern i Stockholm 19. oktober, med Persbrandt og Petra Mede i hovedrollene.

Kan hoppe av etter to år

Det var 11 søkere til sjefsstillingen, og det skal ha vært en omfattende rekrutteringsprosess. Åremålet er på fire år, med opsjon til å fratre etter to.

Larsson tar over for Agnete Haaland 1. januar 2020, men starter forberedelsene i august 2019.

– DNS er et flott teater og det var en god opplevelse å arbeide der som regissør. Jeg gleder meg til å tiltre som teatersjef, og ser store muligheter for å kunne profilere DNS som et relevant kunstnerisk teater på det skandinaviske og europeiske scenekunstfeltet, sier Larsson i en pressemelding.

Han ønsker at teateret skal være en møteplass for bergenserne.

– Et sted hvor de kan bli engasjert, berørt, underholdt og provosert.

– Skal pendle i starten

Styreleder på DNS, Siren Sundland, skjønte tidlig at de måtte tenke nytt når de skulle finne ny teatersjef.

– Dette er en spesialisert stilling, så vi får ikke fem suverene kandidater å velge mellom. Derfor snakket vi også med folk i både Sverige og Danmark. Vi oppdaget at kandidatene med mest ledererfaring, også var dem med flest prosjekter. Og da blir en fireårsdynamikk en høy terskel. Det er ikke lett å få dem til å flytte til Bergen for fire år, sier Sundland til BT.

Derfor har styret gitt åpning for at Larsson kan hoppe av etter to år.

– Han blir mye i Bergen høsten 2019 for å planlegge repertoaret. Vi vet at Larsson skal ha et stort prosjekt i Sverige våren 2020, så det blir en del pendling. Men han skal ha bolig i Bergen – og være tett på.

– Er dette ideelt for DNS?

– Det var stående applaus på huset da vi presenterte navnet på den nye sjefen. Han kjenner DNS, og vi er alle trygge på at tilstedeværelsen vil bli sterk. Det er ikke så mange av Larssons format – det å være en sterk kunstner med tung ledererfaring, sier Sundland.

– Gratulerer, Bergen!

Preben Hodneland jobbet med Stefan Larsson på «Hamlet» i fjor. De har holdt god kontakt siden.

– DNS og Bergen må være veldig fornøyd nå. Stefan er en bauta, med en ekstrem faglig kompetanse. Han er en meget hyggelig fyr, men som også setter kunsten først.

– Frister det med comeback på DNS etter dette?

– Jeg har selvfølgelig lyst å jobbe med Stefan i Bergen. Vi hadde en middag sammen under prøvene på «Hamlet». Det var så åpenbart at han var veldig glad i Bergen og teatret, på ekte. dette kan bli gøy, sier Hodneland.