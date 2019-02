Festspillene vil fylle Festplassen med Knausgård og Seltzer, voodoo og kabaret.

Programmet for årets Festspill er nå offentlig. Blant satsingene i år er en rekke arrangementer i et telt på Festplassen – eller Festspillplassen som det kalles i programmet.

Først ut er Karl Ove Knausgård og hans gamle bandkamerater, som skal ha med seg Tønes, Tore Renberg og andre gjester i teltet torsdag 23. mai. Hovedvokalist på den såkalt «litterære konserten» blir litteraturprofessor Eirik Vassenden.

Fra før er det kjent at en av festivalens hovedsatsinger blir et samarbeid mellom Knausgård og den spanske operaregissøren Calixto Bieito, hvor de prøver å fortelle en annerledes historie om Ibsen-figuren Solveig.

«Har høykulturen mistet sin høyde?»

I 2016 hadde Festspillene også eget telt på Festplassen, noe som skal ha trukket nærmere 39.000 mennesker. I år blir det over 20 arrangementer der, inkludert et eget familieprogram. Blant de største navnene som opptrer i teltet er den tyske kabaretsangeren Georgette Dee, som noen vil huske fra «Shakespeares sonetter» i 2017.

VME / PRESSEBILDE

I teltet blir det blant annet også en egen Balkan-fest, konserter med den særegne popartisten Joan As Police Woman, Celtic Roots Ensemble (anført av Knut Reiersrud), og jazztrioene til Tord Gustavsen og Sigurd Hole. 4. juni blir det karibisk stemning i teltet, takket være artisten Moonlight Benjamin. Den jazzutdannede kvinnen fra Haiti bruker sitt fargerike opphav som materiale og skal selv være ordinert som voodooprestinne.

Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Som om ikke dette er utradisjonelt nok, har Festspillene også hyret inn NRK-profil Thomas Seltzer til å holde folkemøte i teltet etter mal fra hans debattprogram «Trygdekontoret». Diskusjonstema for kvelden blir hvorvidt «høykulturen har mistet sin høyde».

Fra Bach til Talking Heads

Det øvrige festivalprogrammet er preget av mer tradisjonelle arrangementer. Fra tidligere er det kjent at cellostjernen Yo-Yo Ma opptrer sammen med pianist Kathryn Stott. I tillegg vil man blant annet kunne høre Leif Ove Andsnes m/venner både i Håkonshallen og Baroniet Rosendal. Concerto Copenhagen spiller Bachs Brandenburg-konserter og 80-årige Ketil Hvoslef hylles i Universitetsaulaen, mens pianisten Paul Lewis både skal tolke Beethoven og være gjest med Vertavokvartetten.

Paul S. Amundsen / Frilans (arkiv)

Iransk-amerikanske Mahan Esfahani fremfører Goldbergvariasjonene av Bach på cembalo, mens The Vienna Berlin Music Club har dessuten fått i oppgave å motbevise stereotypen om at klassisk musikk ikke er gøy.

Fra populærsegmentet kommer Angelique Kidjo tilbake, denne gang for å tolke hele Talking Heads-albumet «Remain In Light». Sørafrikanske ​Isango Ensemble vender også tilbake, denne gang for å vise sin versjon av «Matteuspasjonen» av Bach.

Den svarte Titanic

Apropos Sør-Afrika, på DNS vil man kunne se musikkforestillingen «SS Mendi – Dancing the Death Drill» – om et skipsforlis i 1917 som krevde 646 menneskeliv og er blitt omtalt som «Den svarte Titanic». Samme sted skal svenske Mikael Persbrandt spille hovedrollen i Molières «Den innbilt syke».

I Grieghallen setter stjerneregissør Robert Wilson opp den tidlige grøsseren «The Sandman», med musikk av popartisten Anna Calvi. På Cornerteateret skal dessuten ny teknologi utforskes, når den såkalte undervannsthrilleren «Frogman» fortelles gjennom bruk av Virtual Reality.