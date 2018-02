– Dette er døden for utenlandske filmproduksjoner i Norge

PRODUSENT: Silje Hopland Eik fra Bergen har fått over 50 millioner kroner til to TV-serier. – Jeg har en avtale med Viaplay på «Wisting» og det tyske salgsselskapet Babel Film på «Alt for Norge». Der er også NRK inne. På begge seriene er budsjettene på godt over 100 millioner kroner, sier Eik. FOTO: Helge Hansen (arkiv)