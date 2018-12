Rettssaken mellom den avskjedigede professoren Nils Rune Langeland ved Universitetet i Stavanger (UIS) og staten startet mandag.

Langeland fikk sparken fra jobben ved UIS i fjor høst etter flere mediesaker om at han hadde sendt seksuelle meldinger til kvinnelige studenter. Disse meldingene skal bare være noe av grunnen til at han ble avskjediget.

Ifølge Kunnskapsdepartementet har Langeland i en årrekke har oppført seg på en «uakseptabel» måte mot kolleger. Oppsigelsen kom kort tid etter at historieprofessoren kom beruset på jobb.

Langeland hevder at han er sparket på ulovlig grunnlag og saksøker staten.

– Ikke grove anklager

Under rettssakens første dag påpekte Langelands advokat Kjell M. Brygfjeld at han ikke har vist illojalitet mot arbeidsgiver eller egne studenter, skriver NRK. Han hevdet videre at anklagene mot ham ikke er særlig grove. Han fremholder at Langeland ikke har utført overgrep eller voldtekter.

Langelands advokat viste også til at Langeland og UiS hadde inngått en avtale om behandlingsopplegg for hans alkoholmisbruk, og at behandlingsopplegget tok høyde for tilbakefall fra ansatte med rusproblemer. UiS hadde derfor ikke grunn til å sparke Langeland, mener advokaten.

«Rørlegger i Bodø»

– Vi står overfor en rekke prosaiske forhold som hvem som helst kan gjøre seg skyldig i, det være seg i det vanlige liv eller i arbeidsforhold. Disse forholdene ville ikke fått oppmerksomhet hvis det gjaldt en rørlegger i Bodø, uttalte Brygfjeld.

Kunnskapsdepartementet mener kravene for avskjedigelse er oppfylt.

– Avskjeden er begrunnet i mange tilfeller av uakseptabel atferd gjennom en årrekke. Bevisførselen i retten vil underbygge dette, sier regjeringsadvokat Hilde Lund til NRK.

Krever erstatning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) var opprinnelig kalt inn som vitne i rettssaken, fordi hun tok stilling til departementets vedtak om avskjeden. Oslo tingrett nektet seinere Langeland å føre statsråden som vitne, skriver Khrono.

Langeland krever samtidig erstatning for tapt lønn og belastningen saken har påført ham.

Den tidligere professoren har søkt fire ulike jobber ved ulike universiteter og høgskoler i Norge etter avskjedigelsen, men ikke fått noen av dem. Han hevder at han har fått et yrkesforbud, skriver Khrono.