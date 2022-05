Er din nærbutikk byens beste? Nominer din favoritt her.

Ikke alle husker det. Men det var et butikkliv i Bergen før supermarkedene og senterbutikkene også.

I Skivebakken sto Esther Osland bak disken i gatens siste butikk i desember 1976.

Da het det nærbutikker. Skikkelige butikker. Det var melkebutikker, brødbutikker, fiskebutikker og slakterbutikker.

De fleste gater med respekt for seg selv hadde dessuten både «Snoper» og «Tobakk».

Molly Fauskanger sto bak disken i byens siste «snoper», Alliance, i Gamle Nygårdsvei.

Slit fra morgen til kveld

Mange drev butikkene alene, eller med hjelp av familien.

Ta Helga Kleiva for eksempel. Hun hadde sin egen frukt- og kolonialvarebutikk i Stølegaten 4a i Bergen i 25 år, fra 1963 til 1988.

Helga Kleiva døde i 2002, 81 år gammel. BT snakket med datteren Wenche Irene Kleiva i fjor. Hun fortalte at det var et slit fra morgen til kveld for moren å drive butikken. Seks dager i uken. Ingen ansatte.

Om morgenen var det å telle gårsdagens kassabeholdning hjemme. Og å jobbe med regnskap og varebestillingslister, før hun tok bussen til sentrum og gikk i telefonkiosken på posthuset og bestilte varene. Så gikk hun hele veien opp til Stølen.

Helga Kleiva drev butikken «Frukt Kleiva» i Stølegaten i 25 år. Slike butikker finnes ikke lenger, men kanskje du har en nærbutikk du vil nominere til Bergens Beste?

Mye er bedre i dag

Husker du disse butikkene er du godt voksen i dag. Dette var Bergen før i tiden. Mye var bra da, men mye er bedre i dag.

Det finnes mange gode nærbutikker i dag også, men de er sjelden drevet av en person alene. Hvem er din favoritt?

Kanskje har den veldig godt utvalg? Kanskje har den spesielt hyggelige ansatte? Kanskje har den begge deler.

Spar Bønes var nominert i Bergens Beste nærbutikk i 2011.