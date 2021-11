I fjor sendte vi Lysfesten rett hjem i stuer over hele Bergen. I år kan vi endelig samles igjen. Denne gangen har BT latt leserne sende inn sine bidrag for å få opptre på Lysfesten. Dette er finalistene i Bergens Beste julespesial

Dette er artistene som kjemper om å få opptre på Lysfesten

Leserne bestemmer vinneren!

Publisert Publisert I går 16:42

Seks ukjente talenter har blitt valgt ut som finalister til Bergens Beste julespesial. Nå har du muligheten til å stemme frem din favoritt til å spille på Lysfesten den 20. november foran tusenvis av bergensere.

Juryen i Bergens Beste julespesial. Fra v. Liv Skotheim, Einar «Engelen» Engelstad, Jens Kihl og Hermine Svortevik Oen.

Fakta Dette er juryen Jens Kihl, kulturredaktør i BT. Hermine Svortevik Oen, skuespiller. Liv Skotheim, kulturleder i BT. Einar «Engelen» Engelstad, musikkanmelder i BT. Les mer ↓

Juryen føler seg trygge på at alle vil finne noe å like hos de seks finalistene.

– Kreativitet, sjangerbredde, engasjement og julestemning er noe av det vi har vektlagt i prosessen med å velge ut finalistene, forteller jurymedlem og kulturredaktør i BT, Jens Kihl.

– Og at det er ekte bergensk!, skyter erkebergenser og musikkanmelder Einar «Engelen» Engelstad inn.

Han sitter også i årets jury.

1 «Jul i Bergen» Juryens begrunnelse: En moderne juleklassiker med bergensk vri. Både tekst og melodi kjennes julete uten at det blir for mye av det gode.

Asgeir Eide Olsen

– Det hørtes veldig spennende ut, sier Asgeir Eide Olsen (55).

Han er SFO-sjef ved Christi Krybbe skole til vanlig, men har drevet med musikk så lenge han kan huske.

– Nå er jeg spent på veien videre!

Sangen Olsen har bidratt med, ble gitt ut i 1998 og heter «Jul i Bergen». Den var til inntekt for Slumsøstrenes juleinnsamling.

– Dette er egentlig en gammel låt, men jeg blåste liv i den i fjor, sier han.

Låten ble sendt inn til BT to ganger i Bergens Beste julespesial.

– Folk har spurt meg hvorfor jeg ikke har opptrådt på Lysfesten.

2 «Your Hero» Juryens begrunnelse: En dempet ballade om tro, håp og drømmer. Shervan Khalils egen livshistorie som tidligere enslig mindreårig flyktning fra Syria, gjør ikke budskapet mindre sterkt.

Shervan Khalil

– Jeg synes det er veldig koselig å få være med som finalist, og det hadde vært gøy å komme helt til scenen på Lysfesten, sier Shervan Khalil (20).

Khalil kom til Bergen fra Syria da han var 14 år gammel. Musikk har alltid vært viktig for ham, og han har et ønske om å utvikle musikken sin fremover.

– Det er vanskelig å sette ord på hvor mye musikken betyr for meg. Skal jeg være spesifikk, er det glede. Det er musikken som gjør at jeg gleder meg til dagen i morgen, sier han.

Han har et ønske om å nå ut til flere med sangen «Your Hero».

– Kanskje noen har opplevd noe liknende det jeg har opplevd og kan relatere til sangen min.

Hvis han vinner, må han stå foran tusenvis av mennesker på Lysfesten.

– Jeg er ikke redd for å stå foran så mange. Litt stresset, kanskje, men ikke redd. Det hadde vært en ære!

3 «Christmas in Bergen» Juryens begrunnelse: Det var lett å falle for denne humoristiske og lekne teksten på ekte bergensengelsk. Vokalen sitter godt til den oppstemte visemelodien.

Leslie Ahern og Paul Holden

– Dette blir veldig spennende, sier Leslie Ahern (52).

Sammen med Paul Holden (53) har hun laget en julesang kalt «Christmas in Bergen». Leslie Ahern er fra USA og Holden er fra Australia, men de har begge bodd lenge i Bergen.

– Sangen er en hyllest til byen, sier hun.

Ahern og Holden pleier å spille denne sangen på et arrangement for folk som ikke har familie i Bergen. Hvert år synger duoen sangen for dem som kommer.

– Vi skrev den for ti år siden, men hvert år legger vi til et vers som handler om året som har gått. Det er tradisjon!

4 «Dance of life» Juryens begrunnelse: Finalens eneste instrumentallåt stiller med rock der inspirasjonen fra sørligere breddegrader anes i bakgrunnen. Denne er det lett å få dansefot av.

Jaime

– Det her er veldig spennende, sier Markus Jaime Oddekalv Pettersen (27).

Pettersen går under artistnavnet Jaime, og har sendt inn sangen «Dance of life». Som syvendeklassing begynte han å spille gitar fordi han ikke syntes han var flink til å synge. Gitaren var enklere å lære seg.

– Jeg har hatt mange konserter før, men ikke med eget soloprosjekt, så dette blir nervepirrende.

Pettersen er adoptert og sier at han føler seg litt fra Ecuador og litt fra Norge. Familien hans har vist ham mye forskjellige musikk, men det kreative i ham kommer fra den søramerikanske siden, forteller han.

– Jeg har reist til Ecuador tidligere, og der fant jeg ut at jeg har en del musikere i slekten, sier han.

5 «Fluen på veggen» Juryens begrunnelse: Denne sangen er pop i Gabrielle-land. Teksten viser en låtskriver med ambisjoner.

Elena Eide

– Nei, er det sant? Det hadde jeg aldri trodd!

Elena Eide (30) står bak bidraget «Fluen på veggen». Hun har holdt på med musikk lenge og er godt vant med å stå på scenen.

– Nå ville jeg se om det er noen andre enn meg som liker musikken min, sier hun.

Sangen hennes handler om en gutt hun ble forelsket i som hun aldri fikk, fordi ingen av dem turte å gjøre noe med følelsene for hverandre. Da følte hun seg som en flue på veggen.

– Nesten alle mine kjærlighetssanger har insektmetaforer, for kjærligheten er litt som insekt, mener hun.

6 «Julepandemi» Juryens begrunnelse: Går det an å lage festmusikk av koronaen? Klart det går! Se opp for allsangfare.

Hyperklikk

– Så gøy! Dette var artig, sier Leffe Johannessen (27) på telefon når BT ringer.

Johannessen og kompisen Haakon Mjaatvedt (39) har gått sammen om å lage gruppen Hyperklikk. De driver også et studio og et selskapslokale sammen.

– Vi pleier å lage en julelåt hvert år der vi tar opp det som har skjedd det året, og i fjor ble pandemien et åpenbart tema, sier Johannessen.

Da BT etterlyste bidrag til Lysfesten, ble Hyperklikk tagget flere ganger. Da bestemte Johannessen seg for å sende inn et bidrag.

– Bidraget ble sendt inn litt på gøy, så da er det jo ekstra morsomt å bli en av finalistene.