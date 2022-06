Bergens beste burger: Dette er finalistene

BTs lesere kårer Bergens beste i ti ulike kategorier denne sommeren. Her er de fem finalistene i kategorien burger.

Hvilken burger er Bergens beste ifølge bergenserne?

Tuva Åserud

Hermine Svortevik Oen

Publisert Publisert 24. juni

Hvilken burger får du vann i munnen av?

Bergens beste burger er den du alltid velger – på middag med venner, eller som levering hjem på døren.

Hvilken er din favoritt? Stem her.

1 «Sabla godt tilbehør» Navn: Holy Cow Juryens begrunnelse: Spisestedet holder til på Galleriet og Sartor senter. «For en burger», utbrøt BTs Nanette Nartey og ga full pott i sin anmeldelse. Mange lesere er enige. «Åpenbart byens beste burger. Deilig brød og godt utvalg og sabla godt tilbehør», skriver en. «Alt er sykt bra», er dommen fra en annen.

Elisabeth Garatun

– Så herlig, sier Elisabeth Garatun, daglig leder på Holy Cow Galleriet da BT ringer og forteller om finaleplassen.

– Vi har gode burgerbrød fra Søtt+Salt, alt kjøttet er fra Brakstad gård, og dressingene lager vi selv, sier hun og legger til at de har fokus på at all maten skal være kortreist og god.

– Vi slår et slag for lokale produkter.

2 «Et mesterverk» Navn: Inside Rock Cafe Juryens begrunnelse: Rockekafeen i Vaskerelvsmauet, som nå også holder til på Korskirkeallmenningen, har siden 2004 servert burgerglade gjester. «En folkelig, freshere og en nesten litt fornorsket vri på den amerikanske burgeren», mente Nanette Nartey da hun testet den. Leserne er også begeistret. «Fyllaburgeren er et mesterverk», skriver en av dem.

Michal Wojcik

– Så klart må vi være finalister, sier daglig leder Michal Wojcik på Inside Rock Cafe i Vaskerelvsmauet.

Han mener det også er et godt tegn at Inside har vært i drift i snart 20 år. Selv har han jobbet der de ni siste årene.

– Jeg vil absolutt tørre å påstå at vi har Bergens beste burger, sier Wojcik.

En viktig del av den gode burgeren er stemningen, mener han.

– Det er gode vibber her, og gjestene våre kommer stadig tilbake.

3 «Uten et eneste animalsk produkt» Navn: Dirty Vegan Juryens begrunnelse: «Tenk at man kan spise en ordentlig slafsete og grisete burger uten et eneste animalsk produkt», skrev matanmelder Nanette Nartey da hun ga seks hjerter til det nye burgerkonseptet i Nøstegaten. BT-leserne er også rause med hjertene. «Burgere så saftig at de kan få selv den mest hardbarka kjøttelsker til å spise veggismiddag», lyder det i en av mange nominasjoner.

David Holmes

– For en sann ære, sier David Holmes om nominasjonen.

Han er daglig leder hos Dirty Vegan i Bergen.

Holmes synes det er fantastisk at konseptet har falt i smak hos bergensere.

– Det er så viktig at folk får øynene opp og ser at vegansk mat kan være minst like god.

Han forteller at Dirty Vegan nå skal åpne en restaurant til i Oslo.

4 «I en egen klasse» Navn: Royal Gourmetburger & Gin Juryens begrunnelse: «Royal kan skilte med både selvlaget brød i restauranten, garnityr og sauser», skrøt BTs Nanette Nartey og ga burgerrestauranten ved Konsertpaleet fem hjerter. Mange lesere har også sans for menyen. «Denne restauranten er i en egen klasse når det kommer til saftige burgere», heter det blant annet.

Pål Høyde

– Dette var utrolig hyggelig, sier Pål Høyde.

Høyde er eier av Royal Gourmetburger & Gin.

Han forteller at han blir lettet av at bergensere verdsetter høy kvalitet, og sier at restauranten har egne dedikerte team på mat og drikke, slik at alt skal være perfekt.

– Kjøttet kommer fra slakter Idsøe i Stavanger.

Høyde er takknemlig for nominasjonen, og synes det knallharde arbeidet deres virkelig lønner seg.

5 «En storby verdig» Navn: Bien Snackbar Juryens begrunnelse: Dineren på Danmarks plass serverer kvalitetsburger en storby verdig, mente Nanette Nartey da hun besøkte Bien. Det endte med fire hjerter. Mange av BTs burgerglade lesere strekker seg lenger. «De beste burgerne som finnes i byen. Hver gang jeg prøver andre burgere, savner jeg de som serveres på snackbaren», skriver en.

Petter Lidal

– Dette var veldig, veldig kjekt, sier daglig leder i Bien, Petter Lidal.

Han forteller at de to årene før de åpnet, brukte de all tiden på hardt arbeid og grundig nerding.

– Vi har vårt eget preg på burgeren. Vi er trolig de eneste i Bergen by som smasher burgeren, sier han.

Petter forteller at myten om at man mister saftigheten når man smasher kjøttet, bare er tull og fjas.

– Det gjør den ekstra saftig og digg!

Han synes det er kjekt at bergensere liker burgeren.

– Det vitner om god smak.

