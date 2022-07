Bergens beste nærbutikk: Dette er finalistene

BTs lesere kårer Bergens beste i ti ulike kategorier denne sommeren. Her er de fem finalistene i kategorien nærbutikk.

En nærbutikk finner man nesten overalt bydeler og nabolag. Hvilken er best?

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Er nærbutikken din den beste?

Bergens beste nærbutikk er den med størst utvalg og de hyggeligste ansatte.

1 «Koselig liten landhandel» Navn: Bellevuebakken Landhandleri Juryens begrunnelse: Butikken i Fjellveien beskrives som en koselig liten landhandel med utsikt over Bergen. Butikken har også et kafébord der kundene kan nyte en kopp kaffe og et kakestykke. «Imponerende vareutvalg og et utrolig tilskudd både for oss som bor i nærheten eller fjellvandrere stikker innom på veien hjem – den perfekte nærbutikk», er en annen attest.

Valentina Venturini

– Dette er veldig spennende, sier daglig leder Valentina Venturini.

Hun har akkurat fått vite at Bellevuebakken Landhandleri er finalist i Bergens beste nærbutikk.

– Vi tilbyr ikke bare vanlige dagligvarer, men også delikatesser, god kaffe, og ferske brød og boller hver dag, sier hun.

Venturini omtaler butikken som en fin plass for turgåere i området som trenger en pause, i tillegg til nabolaget.

– Vi snakker med kundene for å få tilbakemelding på hva de savner, og tar godt vare på naboene våre, sier hun.

2 «Butikken samler nabolaget» Navn: Kolonialen Juryens begrunnelse: Nærbutikk på Sydneshaugen med alt det nødvendigste i tillegg til å være en liten kafé. Butikken satser på lokalprodusert mat og drikke og har det meste av basisvarer. Fungerer som et kjært møtested i lokalmiljøet, ifølge kundene. «Kolonialen på Sydnes er en institusjon og en av Bergens siste av sitt slag», er attest fra en leser.

Erik Midttun

– Dette er helt fantastisk, sier Erik Midttun da BT ringer og forteller om nominasjonen.

Midttun er daglig leder og kaller Kolonialen «en ekte nærbutikk».

– Vi har et fantastisk forhold til naboene. De har også blitt bedre kjent med hverandre etter gaten ble pusset opp, sier han.

Han mener de har et unikt tilbud med både dagligvarer, kafé og pub.

– Her kan ungene leke i gaten, mens foreldrene tar seg en kopp kaffe eller et glass vin i solen, sier Midttun.

3 «Høflig og smilende betjening» Navn: Kiwi Kronstad Juryens begrunnelse: Liten butikk på Kronstad som tilbyr alt man trenger med høflig, smilende og serviceorienterte betjening, ifølge kundene. «Vår lille, elskede nærbutikk på Kronstad er et sted å treffe naboer og slå av en prat. Nabolagets møteplass for alle aldre, inkludert skolebarna som betjeningen er veldig tålmodige med», skriver en annen.

Rune Magnussen

– Wow, så utrolig stilig og kjekt, lyder det fra butikksjef Rune Magnussen.

Han forteller at de støtt og stadig får gode tilbakemeldinger av kunder og de ansatte.

– I Kiwi har jo vi egne undersøkelser som kundene kan svare og gi tilbakemeldinger på, der får vi bare positive ting, forteller han fornøyd.

Videre forklarer han at butikken ikke er den største, så da er det ekstra viktig at opplevelsen skal være suveren.

– Vår aller største prioritering er at servicen skal være god!

De er en stabil gjeng som samarbeider godt, forklarer han.

4 «Sjarmerende generasjonsbutikk» Navn: Joker Rolland i Sandviken Juryens begrunnelse: Dagligvarebutikk i Sandviken som kundene fremhever som koselig. «Generasjonsbutikk som har klart å beholde sjarmen av samvirkelag selv om de en del av en kjede», skriver en leser. En annen fremhever servicen: «Betjeningen er hyggelig, med en sjef på gulvet som strekker seg langt for kundene skal føle seg velkommen og få tak i det de trenger».

Irene Rolland

– Så kjekt, sier daglig leder Irene Rolland når hun får vite om nominasjonen.

Joker i Sandviken er i år 91 år gammel. Rolland forteller at hun tok over butikken etter sin bestefar og far.

– Det er jo som en ekstra familie, sier hun om kundene.

På Joker samles folk i Sandvikens gater. Både store og små, forteller Irene.

– Det er et samlingspunkt hvor man kan noen dager ta seg en kopp kaffe, eller bare slå av en prat.

Hun forteller at de alltid ordner i stand med kake og kaffe på de runde dagene, eller i juletider.

– Vi er opptatt av den ekstra lille kosen, kan du si, sier hun og ler.

5 «En butikk du føler deg velkommen i» Navn: Spar Bønes Juryens begrunnelse: Dagligvarebutikk på Bønes i Fana med et godt varesortiment. «Dette er en butikk du føler deg velkommen i, og som du ikke har lyst til å slutte å handle hos», skriver en leser. «Spar Bønes har en kjøpmann som også bryr seg om nærmiljøet, han kjenner kundene sine og har en hyggelig kommentar til alle», er begrunnelsen til en annen.

Per Erik Landsvik

– Tusen takk. Så hyggelig, utbryter daglig leder Per Erik Landsvik.

For elleve år siden stakk Spar Bønes av med seieren for Bergens beste nærbutikk, likevel opplever han det som en stor seier å være nominert.

Han forteller at hos dem handler det om å ha bra service, og god kontakt med kundene.

– Her er vi alltid klar for å hjelpe deg, sier han bestemt.