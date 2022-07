Bergens beste uteservering: Dette er finalistene

BTs lesere kårer Bergens beste i ti ulike kategorier denne sommeren. Her er de fem finalistene i kategorien uteservering.

Hvor går du for å nyte solen når den titter frem?

Bergens beste uteservering er det stedet du går for å nyte årets første utepils eller en iskald brus i solen.

– Herlighet, det kom uforventet. Så utrolig stas, sier daglig leder Janne Gullaksen.

Hun blir veldig glad når hun får høre om nominasjonen.

Hver dag strømmer det på med besøkende på Bod24, forteller hun.

– Her kommer folk for å nyte utsikten mellom de gamle nydelige sjøbodene, slå av en prat, spise, drikke eller bare ta seg en kopp kaffe.

Gullaksen opplever at de har skapt en god atmosfære med koselig innredning slik at gjestene skal føle seg avslappet.

– Jeg håper at folk kan komme hit og bare senke skuldrene, og føle seg som hjemme, rett og slett.

– Så kult, tusen takk, sier baransvarlig Rhys Brennan om nominasjonen.

Han tror det er mange årsaker til at Cornerteatret sin uteservering faller så godt i smak.

– Vi har utsikt rett mot Bergens eneste bystrand, vi har burger- truck og vi har Cornerhagen med konserter og kulturhus hvor folk kan gå og få en fin opplevelse før de kommer ut til oss, sier han.

Brennan tror at folk får den etterlengtede sydenfølelsen når solen steker mot Cornerteatret, og de får seg noe å drikke.

– I tillegg til alt dette handler det om opplevelsen gjestene får, sier han

De har et stort fokus på god service, forteller Brennan.

«Unikt sted fullt av kjærlighet»

Navn: Dr. Wiesener

Juryens begrunnelse: Nabolagspuben i Sandviken er et kjært sted for mange, noe som går klart frem av de mange nominasjonene. «Dette er stedet for folk i alle aldre og samfunnslag – like velkomne alle sammen», heter det i en av dem. «Unikt sted fullt av kjærlighet», lyder det videre.