Nærmere 30.000 stemmer avgitt: – Vi visste at bergenserne var engasjerte

Har du sett denne plakaten noe sted? Da er det én av finalistene i årets Bergens Beste. Foto: Hedvig Idås

Siden 12. juni har det vært mulig å stemme på Bergens Beste i ti kategorier.

I løpet av tre uker er det kommet inn over 27.000 stemmer. Flere enn 10.000 personer har stemt.

– Vi visste at bergenserne var engasjerte, men så voldsom respons hadde vi ikke sett for oss. Folk har virkelig strømmet til for å gi sine favoritter positiv oppmerksomhet, sier kulturjournalist Reidun Drægebø i BT.

Det er spesielt jevnt i kategoriene bar, underholdning og kebab, opplyser Drægebø.

– I disse tre kategoriene er det kun noen få stemmer som skiller kandidatene.

Hvem som leder eller hvor mange stemmer de enkelte kandidatene har fått, holder Drægebø tett om.

– Finalisten som leder i Bergens beste bar, har fått 1249 stemmer. Det er flest stemmer av alle – men andreplassen ligger bare 48 stemmer bak, sier hun.

Og understreker:

– Hver stemme teller. Fortsetter stemmene å komme inn i dette tempoet, kan virkelig alt skje. Det blir utrolig spennende å følge med resten av sommeren.

Avstemmingen er åpen frem til midten av august.

Fakta Slik har juryen jobbet Dette er Bergens Beste-juryen: Asdis Eva Omarsdottir (18): Russepresident i Vestland, aktiv svømmer og toppidrettselev på Metis videregående. Johan Giertsen (63): Jussprofessor, Brann-fan og BTs valgekspert. Leïla Rezzouk (39): Kom til Bergen i 2007, leder for den frivillige organisasjonen Papillon, for kvinner med innvandrerbakgrunn og utdannet sykepleier. Andreas Bakkerud (29): Proff idrettsutøver – én av verdens beste i rallycross. Trine Gabrielsen (32), juryleder: Daglig leder i AKKS Bergen, en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for en bedre balanse i norsk musikkliv. Utdannet jurist og kulturviter fra UiB. Juryen fikk inn over 4000 nominasjoner fredag 11. juni.

Mandag 14. juni møttes juryen og diskuterte kandidatene. Det var ikke antall nominasjoner som først og fremst ble vektlagt, men begrunnelsene som ble sendt inn.

«Juryens begrunnelse» består av innspill fra bergenserne. Det ble lagt vekt på det spesielle og fine i begrunnelsene da juryen plukket ut kandidatene som gikk videre til finalerunden.

I finalerunden er det kandidaten med flest stemmer i sin kategori som kåres til «Bergens Beste 2021». Avstemningen avsluttes i midten av august. Les mer

Publisert: 7. juli 2021 15:28 Oppdatert: 7. juli 2021 16:02