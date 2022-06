Dette er Bergens Beste

Hva er det som gjør Bergen til en fantastisk by? I ti kategorier kan du nå stemme over det beste Bergen har å by på.

I fjor syklet sjefredaktør Frøy Gudbrandsen rundt og delte ut priser til vinnerne av Bergens Beste.

Bergens Beste er kåringen av det aller beste Bergen har å tilby.

Nok en gang skal vi feire det vi elsker aller mest med byen vår. Hvilke favoritter blir stemt til topps i år? Denne gangen har vi ti splitter nye «Bergens Beste»-kategorier.

Fakta Kategorier i Bergens Beste 2022 Hverdagshelt

Arkitektur

Burger

Kaffe

Nærbutikk

Tatovering

Uteservering

Lekeplass

Fjelltopp

Hage Les mer

Slik fungerer det

Som alltid, har BTs lesere nominert sine favoritter i de ti kategoriene.

Deretter har juryen gått gjennom alle forslagene og valgt ut fem finalister i hver kategori, basert på nominasjonene.

Til sist får dere lesere stemme på deres favoritter i den store avstemmingsrunden som pågår gjennom sommeren.

Slik har BT jobbet

Prosjektgruppen er en gruppe journalister fra seks ulike avdelinger i Bergens Tidende.

Prosjektgruppen til Bergens Beste har gjennomgått hundrevis av nominasjoner og diskutert seg frem til fem finalister i hver kategori.

Finalistene har blitt valgt ut på bakgrunn av innsenders begrunnelse og antall nominasjoner. Lesernes argumenter er tungt vektlagt.

Fakta Dette er prosjektgruppen Tuva Åserud

Liv Skotheim

Ane Elisabeth Børhaug

Hanna Torsdotter Husabø

Elen Alicia Castillo Vik

Julie Kahrs Henriksen

Marita Ramsvik

Jan Stian Vold

Sirill Heimdal

Adrian Brudvik

Anna Ofstad Les mer