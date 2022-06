Bergens beste kaffe: Dette er finalistene

BTs lesere kårer Bergens beste i ti ulike kategorier denne sommeren. Her er de fem finalistene i kategorien kaffe.

Hvor får man den beste kaffen?

Bergens beste kaffe er den du helst bestiller på vei til jobb, over lunsj med venner eller på første date.

1

«Viktig for god kaffekultur»

Navn: Kaffemisjonen

Juryens begrunnelse: Baristaene på Øvre Korskirkeallmenning åpnet i 2007, og er blitt et yndet sted for kaffeelskere. «En institusjon i 15 år og viktig for god kaffekultur. De setter standarden for god kaffe», skriver en av de mange som har nominert stedet. «Ingen er i nærheten av å matche Misjonen», mener en annen.