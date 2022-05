Drømmer du om hage, men bor i byen? Her er åtte tips.

Ikke alle har hus med stor hage. Slik lager du en urban hage på balkongen.

Det er trendy å dyrke egen mat, og flere bruker parsellhager til dette. Men i parsellhagene er ventelistene begynt å bli lange.

Det er fullt mulig å lage en egen hage på balkongen eller inne i leiligheten, mener Athanasia Siamos (27) fra butikken Planterommet i Strandgaten.

Hun mener det har blitt populært å plante selv.

– Det går veldig mye frø og varmematter. Jeg tror folk synes det er gøy å dyrke ting man kan spise helt selv, sier hun.

Her er åtte tips til hvordan du kan lage din egen urbane hage:

3

Vær nøye med gjødsel

– Det hjelper ikke å bare pøse på med gjødsel. Det må gjøres etter anvisningen på pakken, slik at det ikke svir seg, sier Siamos.

Det er lett for å bruke for mye gjødsel. Det kan planten ta skade av. Siamos understreker at plantene likevel må gjødsles ofte for å få god vekst.