Bjørn Berentsen bruker dagene på å hjelpe ukrainske flyktninger

– De har gitt meg minst like mye som jeg har gitt dem, sier han.

– Har du hatt det fint på skolen i dag, Karina? spør Bjørn Berentsen, og setter seg ned i en stol i den tidligere lærerboligen på Åsane folkehøyskole.

Her gjør Karina (8) lekser, sammen med kusinen Polina (10). Det er sommerferie på Kyrkjekrinsen skole, men jentene har fortsatt undervisning over internett i Ukraina.

I januar gikk Berentsen av med pensjon etter 35 år som rektor ved folkehøyskolen. Likevel er han her hver dag for å besøke de nye beboerne.

De ukrainske jentene har sommerferie i Norge, men følger skolen i hjemlandet over nettet.

Engasjerte seg som frivillig

I mars flyktet Karina Shnyruk (8) til Bergen sammen med moren Lena. Tanten Natalia Kalistratova kom også, sammen døtrene Polina (10) og Lisa (14).

Etter et lite opphold på flyktningmottaket på Thon hotell Bergen Airport, flyttet de inn på folkehøyskolen på Hylkje.

– Det er fint å bo her. Folk er veldig hjelpsomme, sier Kalistratova.

Sørfjorden ligger rett utenfor stuevinduene. På andre siden av fjorden ser en Osterøy.

– I morgen kjører vi en tur til Osterøy for å kjøpe is, fiske og kanskje bade. Barna har vært så nysgjerrige på hvordan det ser ut der, sier Berntsen.

Den pensjonerte rektoren er nominert til årets «hverdagshelt» i Bergens Beste. I nominasjonen står det blant annet: «Han har ikke ligget på latsiden i sin nye pensjonisttilværelse. Han har brukt tiden til å hjelpe familier fra Ukraina».

– Det var vinter og jeg trengte noe nytt å holde på med. For meg har det vært en veldig god opplevelse å få hjelpe dem. De har gitt meg minst like mye som jeg har gitt dem, sier han.

Fra huset Berentsen har ordnet til de ukrainske familiene har de utsikt over Sørfjorden og Osterøy.

Fylte kjøleskapet

Berntsen har en datter som jobber for Fyllingsdalen teater. Da krigen i Ukraina startet i slutten februar, ble han oppfordret til å jobbe som frivillig.

– Jeg var med å samle inn varer som skulle sendes til Ukraina. Eldre ektepar og barnefamilier kom med bæreposer fulle av klær og hermetikk. Det var et fantastisk engasjement blant folk. Det er synd at det har gitt seg, sier han.

Da det ble klart at det kom en buss med flyktninger fra Ukraina, ble Berentsen oppfordret til å ta kontakt med den gamle arbeidsplassen sin.

– Jeg snakket med rektor, og det viste seg at det sto en tom lærerbolig til disposisjon ved folkehøyskolen.

Da de ukrainske familiene skulle flytte inn, inviterte Berentsen koret han er dirigent for til dugnad.

Møbler, leker og klær ble samlet inn for å innrede boligen.

Ansatte ved folkehøyskolen fylte kjøleskapet med mat. Når kjøleskapet ble tomt, ble det organisert en innsamling slik at familien skulle få penger til å kjøpe det de trengte av mat.

– Jeg har ikke hjulpet familiene alene. Det har vært et enormt engasjement fra nærmiljøet, sier han.

– For meg har det vært en veldig god opplevelse å få være med å hjelpe dem, sier Bjørn Berntsen.

Bomberom

De siste månedene har Berntsen brukt mye tid på å hjelpe familien. Blant annet kjører han barna til og fra skole og barnehage og til andre gjøremål familiene måtte ha. Berntsen har også engasjert seg for å finne arbeid til Lena og Natalia.

– De sier at krigen bekymrer dem endeløst, og at det er godt å ha noe å gjøre på dagtid, sier han.

Senere i sommer har han planlagt en utflukt for familiene. Da går turen til Dyrkolbotn, der en venn driver geitegård.

– Hele tiden tenker jeg på at de har flyktet fra krig, og at alternativet kunne vært et bomberom. Nå har barna det slik barn skal ha det, sier han.