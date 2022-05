Hvor får du byens beste burger? Her er seks alternativer.

Bergens beste burger skal kåres. Nominer din favoritt!

BTs matanmelder Nanette Nartey har smakt seg gjennom mange av Bergens burgere. Nå er det din tur til å nominere en favoritt.

Lite slår å sette tennene i en saftig burger. Mange spisesteder setter sin ære i å finne den perfekte balansen mellom kjøtt, brød, dressing, ost og grønnsaker. Og stadig flere vegetarvarianter dukker opp på byens burgermenyer.

Her har vi samlet noen av burgerstedene BTs anmelder har testet. Er din favoritt blant disse, eller har du en helt annen?

1 Selvlaget suksess

Royal Gourmetburger & Gin

Adresse: Neumannsgate 2A

«Royal Gourmetburger & Gin er en kombinert ginbar og burgersjappe i et rent lokale med signalrøde vegger. Med beliggenhet vis-à-vis Konsertpaleet er et måltid her perfekt i forbindelse med et kinobesøk.

Kjøttet har fin stekeskorpe og nok fett, som sørger for en saftig, grovkvernet burger. Det er likevel synd at den er helt gjennomstekt. Heldigvis er den smaksatt med en god, syrlig ketchup og en smaksrik aioli. Sprø, røkt bacon gir masse deilig smak.

Royal gjør det meste selv, og er den eneste burgersjappen i testen som kan skilte med både selvlaget brød i restauranten, garnityr og sauser. Det inkluderer ketsjupen!»

Les hele anmeldelsen her

2 Diner på Danmarks plass

Bien Snackbar

Adresse: Fjøsangerveien 30

«Bien Snackbar serverer norske råvarer i en amerikanskinspirert diner. Også på Danmarks plass kan du sikre deg en kvalitetsburger en storby verdig.

Cheeseburgeren har det klassiske amerikanske preget, toppet rikelig med amerikansk cheddar, frisk tomat og finsnittet løk, men bacon som er sprøstekt og hele salatblader fremfor finsnittet isbergsalat ville gitt tekstur og kontrast til den myke bollen.»

Les hele anmeldelsen her

3 Bergensk klassiker

Inside Rock Café

Adresse: Vaskerelvsmauet 7 og Sparebanksgaten 2

«Er du en av dem som synes burger på briochebrød er en dårlig idé? Da er dette burgeren for deg!

Inside tilbyr en høy, ren og tykk «homestyle burger» lagt mellom et omfangsrikt og rustikt rundstykkebrød. Flere av de 17 ulike burgerne har vært på menyen siden åpningen, men følger nok med i tiden til at de kan gjøres både glutenfri og plantebaserte med Beyond burgerpuck.»

Les hele anmeldelsen her

4 Vegansk vinner

Dirty Vegan

Adresse: Nøstegaten 81

«Menyen ser til forveksling lik ut med den du finner på en vanlig burgersjappe. Forskjellen er at alt er vegansk.

Dirty Vegan tilbyr strålende burgere som jeg vil påstå kan konkurrere med de beste burgerne i byen. Her smaker burgerpucken kjøtt, baconet gris og briochebrødet smør, og det kun med plantebaserte råvarer. Selv isen fra Ben and Jerry’s vi kjøper til dessert er laget av veganske råvarer. Burgerne på Dirty vegan kan lett forveksles med ekte vare.»

Les hele anmeldelsen her

5 Imponerende senterburger

Holy Cow

Adresse: Torgallmenningen 8 og Sartorvegen 12

«Holy Cow har, siden de åpnet dørene i 2019, rukket å bli en favoritt hos mange. Burgerne på Holy Cow serveres medium rosastekt, men kan også bestilles well done. Medium stekt kjøtt gir en saftig burger med masse smak.

Ikke bare er burgerne utrolig smakfulle, men valgmulighetene er også det som stikker seg positivt frem på Holy Cow. Her kan du på ekte, burgervennlig vis «have it your way».»

Les hele anmeldelsen her

6 Grillkrydret nostalgitripp

Proffen gatekjøkken

Adresse: Haukelandsveien 51



«Det er noe veldig betryggende med den endimensjonale, men akk så nostalgiske smakskombinasjonen av grillkrydder, salt og fett rundt pommes frites av den ruglete typen.

I det runde, gule bygget i Haukelandsveien, handler kokkeferdighetene i å perfeksjonere steking av ferdige og frosne produkter. Brødet skal være varmt, men ikke for sprøtt, mens pommes frites skal knase uten og stekes for tørr. Kjøttet på sin side skal være stekt, og ikke kokt, og siden dette er en fettrik affære, er det alfa og omega at grønnsakene er sprø og friske.

Så du på Lille Lørdag på 90-tallet eller brukte ukelønnen i tenårene på ditt lokale gatekjøkken, byr Proffen på en isoporpakket tidsreise, tilbake til tiden da Landås-trikken fremdeles kjørte forbi.»

Les hele anmeldelsen her

