Bergens Beste er tilbake! Nå kan du nominere dine favoritter.

Hvem synes du fortjener heder og ros? Dette er årets kategorier.

Bergensere flest er stolte av byen sin. Midt i pandemien passer det fint å trekke frem det vi liker aller best. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Bergens Tidende inviterer bergenserne til å kåre det ypperste byen har å by på. Bli med på å verdsette det som gjør Bergen til Bergen, og byen så fin som den er!

Til og med 9. juni kan du som leser nominere kandidater i ti ulike kategorier.

Da skal en uavhengig jury gjennomgå forslagene og plukke ut finalistene. Begrunnelsen din vil bli vektlagt.

Den store finalerunden starter i slutten av juni, med fem kandidater man kan stemme på i hver kategori.

Dette er årets kategorier i Bergens Beste:

I Bergen sentrum er det mer enn 800 virksomheter innen handel og servering, ifølge Bergen Sentrum AS. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Dette er den store barnekategorien i årets Bergens Beste-kåringer. I Bergen finnes en rekke steder man kan gå for å finne på noe med barn. Noen steder kan barna løpe rundt og være i aktivitet, mens andre steder kan man sette seg ned for å bli underholdt. Hva er barnas favoritt?

Hvilket sted velger du når du endelig kan nyte et glass med noe godt?

Hvilken håndverker gir alt for at du skal bli fornøyd?

Rørlegger, elektriker, snekker, murer, flislegger, maler, blikkenslager, og så videre. Listen over håndverksyrker er lang. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Koronahelt

I høst og vinter dukket det opp lysende hjerter flere steder rundt om i Bergen og over hele landet. På bildet: rådhuset i Bergen. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Hvem har hjulpet deg gjennom pandemien og lyst opp hverdagen i byen?

Pandemien oppleves som tøff for mange, men hvilken bergenser har utgjort en forskjell for deg? Det kan være en helt spesiell nabo, en helsearbeider, en du har lest om i avisen eller noen helt andre.

I denne kategorien er det ekstra viktig med gode eksempler i begrunnelsen på hvorfor akkurat din kandidat fortjener å bli kåret til «Bergens Beste koronahelt».